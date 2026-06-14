În ultima perioadă s-a vorbit intens despre un transfer la Real Madrid sau Manchester City, însă Pedro Porro a semnat un nou contract cu Tottenham valabil până în anul 2031, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Odată cu noul contract, Pedro Porro a primit și o mărire salarială substanțială.

Pedro Porro a ajuns pentru prima dată la Tottenham în ianuarie 2023, sub formă de împrumut de la Sporting Lisabona, iar câteva luni mai târziu, Spurs l-a transferat definitiv pentru 40 de milioane de euro.

35 de milioane de euro este cota de piață a lui Pedro Porro, conform Transfermarkt.

Porro a început fotbalul la Rayo Vallecano, iar în cariera sa a mai trecut pe la echipe precum Girona, CF Peralada, Manchester City, Real Valladolid și Sporting Lisabona.

”Pedro este un jucător foarte important pentru noi, care și-a demonstrat constant capacitatea de a influența meciurile atât în faza defensivă, cât și în cea ofensivă. Pe lângă calitățile sale tehnice, îmi place foarte mult și mentalitatea lui. În fiecare zi își dorește să muncească, să învețe și să se perfecționeze, iar acestea sunt caracteristicile care îi ajută pe jucători să ajungă la cel mai înalt nivel.

Înțelege fotbalul într-un mod foarte inteligent și aduce energie, intensitate și personalitate echipei. Acest nou contract este o veste excelentă pentru toată lumea din cadrul clubului. Avem încredere în Pedro și sunt încântat să continui să lucrez cu el și să îl ajut să realizeze și mai multe în anii care urmează”, a spus Roberto De Zerbi după ce Pedro Porro a semnat noul contract.