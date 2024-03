„La un moment dat, am spus că FCSB nu poate pierde titlul anul ăsta, fiindcă erau 12 puncte avans. Am zis că e imposibil să rateze iar campionatul dacă intră în play-off cu 7 puncte avans, pentru că era greu ca ei să piardă trei meciuri, iar ceilalți să câștige tot. Dar la 4 puncte, practic 5, îmi fac puține probleme. O înfrângere te poate duce la un punct sau două. Plus că joci de câte două ori cu Rapid, cu CFR”, e de părere fostul portar care a intrat în Cartea Recordurilor cu cele 4 lovituri de departajare apărate consecutiv în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986.

Actualul analist TV crede că pentru FCSB „cel mai greu meci va fi primul, cu Sepsi. Pentru că Sepsi nu are ce să piardă, va veni relaxată la acest joc, iar FCSB va avea presiune. Și din partea publicului, după rezultatul catastrofal cu Rapid. Iar dacă Olaru și Coman nu-și pot face jocul, atunci FCSB va avea o mare problemă”.

În ultima etapă a sezonului regulat, Rapid a învins-o pe FCSB cu 4-0, după un meci în care liderul campionatului n-a mișcat.

Duckadam crede că, în momentul de față, „Rapid are cel mai bun lot și are o bancă bună, ceea ce nu se poate spune despre FCSB. Păi la meciul de săptămâna trecută, oricine intra de pe banca Rapidului putea face diferența. Eu am crezut că Rapidul încă nu-i pregătită să ia campionatul, dar ultimul joc m-a pus puțin pe gânduri”.

„Fără Mitriță, Universitatea Craiova e o echipă oarecare”

Fostul mare portar s-a referit și la Universitatea Craiova, aflată pe locul 4 în playoff, la 7 puncte de prima clasată: „E o echipă inconstantă, cu toane. Dacă am scoate golurile lui Mitriță, ei n-ar fi prins play-off-ul. Mitriță e esențial. Eu n-am avut o părere extraordinară față de el, dar trebuie să recunosc că am greșit. Fără el, Craiova e o echipă oarecare”.

În afară de Rapid – Farul, se mai joacă în etapa din acest weekend: CFR – Universitatea Craiova (sâmbătă) și FCSB – Sepsi (duminică).

În clasamentul play-off-ului, FCSB e pe primul loc, cu 32 de puncte, fiind urmată de Rapid, cu 28 de puncte, CFR (27) și Univ. Craiova (25). Pe 5 e Farul, cu 22 de puncte, iar pe 6 se află Sepsi, cu 22 de puncte.