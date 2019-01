EXCLUSIV | Edi Iordanescu a facut anuntul final! Cand ajung Cristea si Plesca la FCSB: "Ma voi asigura ca asta nu se va mai intampla in viitor"

Edi Iordanescu anunta ca Iulian Cristea si Razvan Plesca nu pleaca de la Medias pana la finalul sezonului.

Edi Iordanescu, antrenorul lui Gaz Metan Medias, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. Tehnicianul a spus ca Iulian Cristea si Razvan Plesca vor ramane la echipa sa pana la finalul sezonului. Din vara, ei vor ajunge gratis la FCSB.

Edi Iordanescu i-a intepat pe cei de la FCSB pentru lipsa de transparenta si a spus ca si-ar fi dorit ca acestia sa ia mai intai legatura cu Gaz Metan pentru a discuta pe seama transferurilor.

"Pe viitor ma voi asigura ca nu se va mai intampla asta", a mai spus el.

"Lucrurile sunt foarte simple. Eu mi-am negociat aici un statut, am o oarece autoritate in privinta echipei. Am convenit ca Iulian Cristea are libertatea sa semneze cu un alt club, nu il condamna nimeni, merge la mai bine, dar Gazul este echipa care i-a dat sanse, care a crezut in el, si ne dorim sa il folosim pana in ultima zi de contract. Avem un obiectiv de indeplinit, el ramane jucatorul Gazului.

Noi am oferit o alternativa FCSB-ului. In cazul unei anumite sume, l-am fi lasat mai devreme. Suma nu a fost agreeata de FCSB. Cristea a ramas aici, iar eu m-am asigurat ca el e cu gandul aici.

Gazul a cerut dublu fata de ce oferise FCSB. Dar nu mai vreau sa vorbim despre asta, pentru ca nu e bine nici pentru jucatori, nici pentru nimeni.

Vom vedea daca Plesca va pleca la FCSB. Vad ca e un modus operandi. Jucatorii nostri sunt contactati fara vestea noastra. E adevarat ca ei sunt in ultimele 6 luni. Dar corect ar fi sa fim si noi contactati, sa fie transparenta. Lucrurile astea nu fac bine nici jucatorilor, pentru ca ei nu se mai concentreaza. Dar eu am incredere in faptul ca ei sunt fotbalisti cu experienta.

Din vara, Plesca va fi liber sa semneze cu cine vrea. O comunicare mai transparenta ar fi facut ca lucrurile sa fie mai linistite.

FCSB poate sa ia pe cine vrea de la Gaz Metan daca poate. Dar eu in viitor ma voi asigura ca nu va mai fi asa usor", a spus Edi Iordanescu la PRO X.