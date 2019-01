Discursul intunecat al "Regelui". Injuratura care ii arde blazonul lui Gica Hagi

Daca injuratura lui Hagi pentru Ghita este tolerabila, antrenorul Viitorului trebuie sa ii ceara scuze lui Rambe, fotbalistul concediat pentru ca l-ar fi injurat si bruscat la un meci contra Craiovei.

Pe 9 mai 2005, pe cand antrena pe Galatasaray, dupa un meci castigat greu cu Ankaragucu, in timpul caruia presa turca scria ca "si-a varsat nervii pe arbitrul Oktay Demiray, pe jucatorii sai si chiar si pe copiii de mingi", Hagi spunea ca "nu vreau sa vorbesc prea mult, dar unii ar trebui sa arate mai mult respect echipei si mie. Eu respect pe toata lumea si astept sa fiu respectat".

Pe 15 iunie 2013, Hagi se arata scandalizat de faptul ca, in timpul finalei campionatului national de juniori U19 de la Buftea, galeria lui Dinamo, aflata la doar cativa metri de bancile de rezerva, a afisat un banner cu mesajul "Asa <rege>, asa fotbal", i-a strigat "Gica Hagi, esti o mizerie!" si "Vanzatoru', Vanzatoru'!", cu referire la "omenia" FCSB - Viitorul 2-5, desfasurata cu doar o luna mai devreme, si l-a injurat in mod repetat. Hagi a deplans lipsa de respect a dinamovistilor si nu a mai ramas la stadion pentru festivitatea de premiere.

Pe 4 decembrie 2016, Viitorul invingea in Liga 1 pe CSU Craiova, scor 2-0, dar, la finalul meciului, Gica Hagi acuza ca a fost injurat si agresat fizic de atacantul adversarilor, Rambe, intr-o incaierare in care au fost implicati aproape toti jucatorii si oficialii celor doua echipe. "Au venit strainii in Romania care ma injura. La mine acasa sa fiu injurat?! In tur a fost Madson, acum a venit asta!", il acuza acesta pe fotbalistul african, care avea sa fie concediat 4 zile mai tarziu exact din cauza acestui incident, desi si Hagi il impinsese brutal pe Vatajelu.

Pe 7 aprilie 2017, patronul-antrenor de la Viitorul cerea "respect" la finalul meciului cu CSU Craiova, castigat de olteni in minutele de prelungire. "Eu sunt suparat pe alte lucruri, care sunt fabricate, din pacate nu exista respect. Ma simt dezamagit total. Nu vreau sa zic lucruri grele, dar nu e normal sa mi se strice imaginea pe care o am eu", a spus Hagi.

Pe 23 ianuarie 2019, fotoreporterul Libertatea prezent in cantonamentul din Antalya l-a filmat pe Hagi in timp ce ii striga lui Virgil Ghita, fundasul central de 20 de ani al echipei sale, "Du-te, ma, in interior! Bai, Ghita! Nu mai fa, ma, ofsaid! Bai, ce mizerie de om e, sa mor! Bai, Ghita! Fu**-ti gura ma-tii!". Din reactiile oamenilor de fotbal, din usoara musamalizare a subiectului de catre presa si din comentariile impaciuitoare ale microbistilor pe site-urile de sport si pe retelele de socializare, putem trage concluzia fie ca, in 2019, intr-o tara considerata civilizata, "fu**-ti gura ma-tii!" nu mai reprezinta o injuratura scaboasa, ci un indemn cu subtile valori pedagogice, fie ca Hagi chiar traieste la un statut seniorial si angajatii clubului sau jucatorii sunt considerati inferiori, fie ca respectul e o strada cu sens unic - e obligatoriu sa fii vocal cand il ceri, dar e facultativ cand trebuie sa-l oferi.

Reactia tatalui lui Virgil Ghita a fost si ea una naucitoare. In loc sa evite sa comenteze situatia jenanta, el a declarat ca este normal ca antrenorul sa ii injure fiul. "Sunt situatii normale care se intampla in fotbal si stiu despre ce este vorba, pentru ca si eu am practicat sportul. Stiu ca l-a injurat de morti pe fiul meu (n.r. - de morti poate cu alta ocazie, acum era vorba de o alta injuratura), dar nu se poate face performanta cu «te rog». Reactia domnului Hagi a fost una normala atat timp cat e un caz izolat si nu se intampla mereu. Fiul meu e tanar, evolueaza pe un post unde e expus, asa ca are foarte multe de invatat de la Hagi", a argumentat parintele fotbalistului, care nu a spus totusi ce parere a avut sotia sa despre incident.

Cazul lui Hagi nu este singular in fotbalul romanesc, in ultimii ani in aceeasi situatie gasindu-se Marius Lacatus sau Adrian Bumbescu, dar si alti fosti mari fotbalisti trecuti de 50 de ani, educati cu astfel de metode de incurajare si ajunsi acum antrenori, unii cu pretentii. Insa, comportamentul lui Hagi poate deveni un studiu de caz, lui permitandu-i-se in continuare sa injure arbitrii, jucatorii, spectatorii sau pe oricine altcineva intra in colimator in timpul episoadelor de furie din timpul meciurilor, fara sa existe repercusiuni. Si in conditiile in care se pare ca mesajele de genul celui strigat lui Ghita s-ar mai fi auzit, conform martorilor oculari, in cantonamentul Viitorului din Antalya.

Daca totusi e normal (chiar indicat, dupa parerea unora) ca un antrenor de fotbal sa isi injure jucatorii si sa ii ameninte, atunci se ridica cateva intrebari. Gica Hagi il injura si pe fiul Ianis in acelasi mod? Cand sunt selectionati copii de 10-12 ani la academia sa, le este explicat parintilor ca s-ar putea sa fie injurati in asemenea hal? Daca un fotbalist de la echipa de seniori este injurat fara menajamente, este normal ca juniorilor sa li se mai aplice, din cand in cand, si cate o bataie rupta din rai? Iesirile de acest gen ale antrenorului Viitorului reprezinta motivul pentru care multi fotbalisti mai maturi incheie colaborarea cu Viitorul dupa doar cateva luni de zile? Daca nu era si patron al clubului, el se comporta in acelasi mod? Gica Hagi crede de-adevaratelea ca este rege si ca trebuie sa i se construiasca o statuie? Pana unde poate sa ajunga toleranta pentru vorbele si faptele unui fost mare sportiv?

Nu trebuie sa facem pe mironositele, probabil ca se injura in toate domeniile, in unele mai mult, in altele mai deloc, dar nu avem cum sa justificam injuratura lui Gica Hagi ca fiind normala, pentru ca nu e. Hagi nu lucreaza pe santier, nu aduna pet-uri, nu e camionagiu si nu a fost eliberat in baza recursului compensatoriu. El e un fost mare sportiv, un brand cu larga acoperire media, un proprietar de club si de academie de fotbal si un model pentru noile generatii de jucatori si antrenori. In caz contrar, daca gestul sau e tolerabil, Rambe a fost concediat degeaba si antrenorul Viitorului ii datoreaza scuze si trebuie sa ii plateasca despagubiri...