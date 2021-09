Ilie Poenaru vrea să plece de la Academica Clinceni! Nemulțumirile antrenorului 

Ilie Poenareu este cel mai longeviv antrenor din Liga 1. Tehnicianul o pregătește pe Academica Clinceni din ianuarie 2018. Însă acest titlu poate fi anulat în aceste zile.

Poenaru a precizat că nu mai dorește să continue la Academica Clinceni, cu toate că președintele clubului și primarul insistă să-și continue munca. Antrenorul a dezvăluit că jucătorii transferați în această vară nu sunt pregătiți fizic, iar acest lucru îi îngreunează misiunea.

Poenaru: „Dacă echipa nu răspunde, voi renunța”



„Am avut o întâlnire cu președintele acum două ore. Eu am vrut să plec și înainte de meciul cu Chindia, dar președintele și domnul primar au zis să rămân.

Eu am spus că dacă echipa nu răspunde, voi renunța. I-am zis președintelui acum două ore că vreau să renunț. Am considerat că este mai bine să vină altcineva, să se producă un șoc la echipă.

Am argumente solide, în fiecare an, jucătorii pe care i-am schimbat jucaseră, erau activi, erau antrenați. Acum, am avut alte probleme, am adus jucători care nu mai jucaseră din martie, din aprilie, iar ei nu au avut nici măcar cantonament făcut cu nimeni.

Au venit după perioada de cantonament. A trebuit să reduc pregătirea pe care o fac eu, ca să pot să-i aduc pe cei nou veniți la un nivel de pregătire destul de bun”, a declarat Ilie Poenaru la digisport.

După 8 etape, Academica Clinceni este pe ultimul loc în Liga 1. Clubul ilfovean a înregistrat șase înfrângeri și două rezultate de egalitate, având un golaveraj de -12.