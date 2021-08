Ce decizie a luat Poenaru după egalul cu Chindia. Antrenorul a dezvăluit care e viitorul său la echipă

Academica Clinceni a obținut primul punct în Liga 1, după egalul cu Chindia Târgoviște (2-2), dar rămâne ”lanterna roșie” a campionatului.

Trupa antrenată de Ilie Poenaru a scos in-extremis un punct cu Chindia, după un gol marcat de Cascini în prelungiri. Înaintea acestui duel, Ilie Poenaru a recunoscut că a vrut să demisioneze, însă a revenit asupra deciziei după ce a discutat cu jucătorii.

După meciul cu Chindia, el a spus că va rămâne, în încercarea de a salva o echipă puternic afectată de problemele financiare care se țin scai de ea.

"Respirăm, dar așa cu părere de rău. Am început jocul foarte bine, nu le-am dat nicio șansă, cred că în mare am dominat prima repriză. Noi primim goluri foarte ușor, pe o lipsă de concentrare, de atenție. Din păcate s-a făcut 1-1 la pauză și am căzut puțin mental acolo. Chiar dacă Chindia nu ne-a pus probleme foarte mari, s-au sincronizat foarte bine și noi ne-am clătinat.

Dacă pierdeam azi, nu știu dacă jucătorii puteau să mă mai întoarcă. În prelungiri speram că vom egala, am schimbat sistemul în 3-5-2, chiar am crezut că vom egala. Am și pus presiune pe jucători, știam că putem egala.

În vestiar le-am spus să fie mai pozitivi, sunt jucători buni. E normal să te apese aceste rezultate, dar trebuie să fie bărbați. Trebuie să acceptăm că suntem unde suntem, dar astăzi am arătat mai bine. Nu sunt probleme financiare atât de grave precum s-a scris, suntem cu salariile la zi", a spus Ilie Poenaru la DigiSport, după remiza cu Chindia.

Tweet Academica Clinceni ilie poenaru Citeste si: Românii joacă la PRO X! Bătălia pe onoare în play-off-ul Europa League: CFR Cluj - Steaua Roșie Belgrad, joi, 26 august, de la 21:30!