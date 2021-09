Ilie Poenaru, atac dur la adresa propriilor jucători după umilința cu Farul: „Nu e posibil! Aștept de 8 etape un lider”

Umilința cu Farul a umplut paharul la Clinceni, iar staff-ul tehnic a anunțat prin vocea lui Marin Dună că ia în calcul demisia.

Ilie Poenarul, antrenorul Clinceniului, și-a atacat fotbaliștii la finalul meciului cu Farul, susținând că „unii care au venit nu știu cu ce se mănâncă fotbalul românesc”.

„Nu e posibil să te prezinți așa, să ai oscilațiile astea în joc. Problema este că, în momentul în care primim gol, e o cădere mentală. E teamă, frică de rezultat, lipsă de personalitate. Mulți dintre ei nu-și asumă lucrurile pe care le cer. Vorbim de o echipă schimbată acum, au plecat niște jucători cu personalitate, care țineau grupul, care puneau piciorul în prag, care vorbeau în vestiar. Aștept de 8 etape un lider.

În momentul de față, ei nu vor să-și asume această responsabilitate. În primele trei etape au tratat de sus, au crezut că suntem echipa aia de play-off și credeau că se va da toată lumea la o parte. La meciul cu Dinamo cred că a fost impactul, acolo s-a rupt totul. De acolo au intrat într-o stare din asta cu lipsă de încredere și lipsă de personalitate.

Nu e nimic pierdut în acest moment, dar le-am spus și lor, am avut o discuție de 40 de minute cu ei, cu Sorin Paraschiv. Le-am spus că trebuie să fim bărbați, să punem piciorul în prag, să fie un moment zero. Tot timpul plătește antrenorul. Nu e o problemă că plec eu. Eu pot pleca, problema e ce fac ei. Dacă ei nu schimbă atitudinea, mentalitatea... Am jucători care au făcut niște performanțe în anii trecuți. Nu sunt niște jucători oarecare.

Grupul e unit, să nu credeți că e dezbinat. Vestiarul e ok, este disciplină, nu este haos sau debandadă pe la antrenamente, doar că eu vreau mai mult de la vestiar. Mie îmi place să câștig, dar am așteptări mult mai mari de la ei. Mă refer la Moulin, la Cascini, la Gardoș, Pârvulescu. Trebuiau să pună piciorul în prag și să-i integreze pe cei noi. Unii care au venit nu știu cu ce se mănâncă fotbalul românesc. Facem niște greșeli copilărești și nu e posibil să greșești de maniera asta meci de meci. Farul ne-a predat o lecție de fotbal, dar pe niște greșeli ale noastre”, a spus Ilie Poenaru, la finalul meciului cu Farul Constanța.

Farul Constanţa a surclasat-o pe Academica Clinceni cu scorul de 5-0, luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 8-a a Ligii 1.