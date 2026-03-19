Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la 20:30, în a doua etapă din play-off-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, oltenii au înregistrat toate cele trei puncte.

Ioan Andone a răbufnit după Dinamo - Craiova: ”Prea slabi, fără filozofie”. Verdict despre Kopic

Ioan Andone, fost antrenor în Ștefan cel Mare, s-a arătat nemulțumit de maniera în care Dinamo a evoluat cu Universitatea Craiova, în condițiile în care gruparea lui Zeljko Kopic a evoluat tot actul secund în superioritate numerică.

”N-am văzut nicio schimbare. Joacă prea mult lateral. Nu au un vârf, nu au o combinație centrală. Din păcate, dacă nu duci mingi în careul advers, să creezi ocazii de gol... Nu ai cum să dai gol când pasezi lateral!

Craiova a fost mai inteligentă, cu toate că nu a jucat nici ea... A profitat de gafa care a fost în minutul 44, 45, nesincronizarea fundașilor centrali de la Dinamo și a înscris, dar obține cele trei puncte.

Dificil startul. A început prost. Măcar cupe europene dacă ar reuși. Mai este și traseul pe Cupă, mai sunt și meciuri din play-off, dar începutul este foarte prost.

Nu știu dacă e prea mare presiunea. Nu ar trebui să fie mare. Odată ce ai semnat pentru Dinamo și ești jucător aici trebuie să reziști la presiune. La fel a fost și când eram eu jucător, la fel a fost și când am antrenat și trebuia neapărat să câștig.

Locul doi este un eșec, dar nu poți să începi în halul acesta de prost. Joci prea slab. E o echipă fără filozofie. Înainte arăta, mai erau ocazii. În primele 15 minute a fost bine și apoi s-a tăiat.

Kopic trebuie să rămână, dar îi mai trebuie jucători. Un antrenor e mare când are și jucători. Craiova a câștigat astăzi și este marea favorită la titlu”, a spus Ioan Andone, potrivit gsp.

