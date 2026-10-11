Ilie Dumitrescu, cucerit de un fotbalist de la FCSB: „Trebuie să ai această calitate”

Ilie Dumitrescu, cucerit de un fotbalist de la FCSB: „Trebuie să ai această calitate” Superliga
Alexandru Hațieganu
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FCSB a învins-o pe Oțelul Galați, scor 1-0, pe Arena Națională, la debutul celui de-al treilea mandat al antrenorului Laurențiu Reghecampf pe banca roș-albaștrilor. 

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Din articol

În minutul 18 al confruntării, la 0-0, Ricardo Pădurariu (19 ani) a luat o acțiune pe cont propriu. Fundașul stânga a pornit din jumătatea proprie de teren și a ajuns până în careul advers. 

Ilie Dumitrescu, impresionat de un fotbalist de la FCSB 

Șutul său a fost unul modest, însă, chiar și așa, Ilie Dumitrescu a fost impresionat de curajul arătat, explicând că Pădurariu s-a comportat ca un fundaș lateral modern. 

„Ăsta este rolul fundașilor laterali moderni. În momentul în care ai ajuns în partea aceea, dacă pătrunzi în zona a doua, trebuie să ai progresie, să ai această calitate, să scoți adversarul din joc, să ajungi la finalizare sau să centrezi. Acesta este modelul de fundaș lateral. Și el, și Crețu au făcut un meci bun.

FCSB a suferit în benzi, pentru că nici Miculescu, nici Korenica nu au fost bine, iar lui Garita trebuie să-i duci mingi ca să-l pui în valoare.

Dar mi-a plăcut foarte mult atitudinea, reacția de după pierderea balonului, când toți încercau să recupereze. Vom vedea și consistența pe faza ofensivă, dar mai este nevoie de timp”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro

Ricardo Pădurariu

  • Ricardo Pădurariu FCSB
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FCSB - Oțelul Galați, duel contând pentru etapa a 11-a din Superliga României, a fost transmis în format LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro. 

Caseta meciului 

  • FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Muhar, O. Arad (Joao Paulo 56') – Miculescu, Cisotti (Gnahore 78'), Korenica (Politic 78') – Garita (A. Stoian 57'). ANTRENOR: Laurenţiu Reghecampf
  • OŢELUL: Dur-Bozoancă – H. Sylla, Christopoulos, P. Iacob, Miguel Silva – A. Ciobanu (Paulino 80'), Rafael Brito (Aftene 90+1'), Pedro Nuno (C. Neicu 90+1') – Bordun (Bălănică 54'), Ze Turbo (Zator 54'), Patrick. ANTRENOR: Rui Duarte
  • Cartonaşe galbene: O. Arad 14', V. Creţu 45' / H. Sylla 3', Bordun 47', Christopoulos 59'
  • Cartonaş roşu: Habib Sylla (Oţelul Galaţi) 54'
  • Arbitri: George Roman - Romică Bîrdeş, Raul Ghiciulescu
  • Arbitri VAR: Sorin Costreie - Marius Omuţ
  • A marcat: A. Stoian 65'

FCSB este pe locul 7, cu 15 puncte, în vreme ce Oţelul are 10 puncte, ocupând poziţia a 14-a.

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