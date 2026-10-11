Ilie Dumitrescu, cucerit de un fotbalist de la FCSB: „Trebuie să ai această calitate”

În minutul 18 al confruntării, la 0-0, Ricardo Pădurariu (19 ani) a luat o acțiune pe cont propriu. Fundașul stânga a pornit din jumătatea proprie de teren și a ajuns până în careul advers.

Ilie Dumitrescu, impresionat de un fotbalist de la FCSB

Șutul său a fost unul modest, însă, chiar și așa, Ilie Dumitrescu a fost impresionat de curajul arătat, explicând că Pădurariu s-a comportat ca un fundaș lateral modern.

„Ăsta este rolul fundașilor laterali moderni. În momentul în care ai ajuns în partea aceea, dacă pătrunzi în zona a doua, trebuie să ai progresie, să ai această calitate, să scoți adversarul din joc, să ajungi la finalizare sau să centrezi. Acesta este modelul de fundaș lateral. Și el, și Crețu au făcut un meci bun.

FCSB a suferit în benzi, pentru că nici Miculescu, nici Korenica nu au fost bine, iar lui Garita trebuie să-i duci mingi ca să-l pui în valoare.

Dar mi-a plăcut foarte mult atitudinea, reacția de după pierderea balonului, când toți încercau să recupereze. Vom vedea și consistența pe faza ofensivă, dar mai este nevoie de timp”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.