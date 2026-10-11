Îi schimbă Reghecampf postul la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica: ”Îl văd exact în poziția asta!”

Îi schimbă Reghecampf postul la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica: ”Îl văd exact în poziția asta!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB s-a impus cu 1-0 în meciul cu Oțelul Galați, prima partidă sub comanda lui Laurențiu Reghecampf după revenirea sa la echipă.

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FCSBRicardo PadurariuMihai StoicaLaurentiu Reghecampf
Din articol

Alexandru Stoian a marcat golul victoriei pentru roș-albaștri.

Va juca Ricardo Pădurariu pe un nou post la FCSB?

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Având în vedere calitățile ofensive arătate de Ricardo Pădurariu, inclusiv în victoria obținută de FCSB în meciul cu Oțelul Galați, la debutul lui Laurențiu Reghecampf, Mihai Stoica a fost întrebat dacă antrenorul l-ar putea reprofila pe fundașul lateral pe un post mai avansat.

Chiar dacă a recunoscut valențele ofensive pe care le are Ricardo Pădurariu, Mihai Stoica este de părere că fotbalistul dă cel mai bun randament în flancul stâng al apărării, însă acest lucru nu înseamnă că roș-albaștrii nu pot profita de calitățile ofensive ale tânărului.

Pădurariu e apărător fără discuție. E alt fotbal să primești mingea în altă poziție, sunt alte repere. El e un jucător care poate să dezvolte o forță și o viteză impresionante, dar doar din poziția asta. Pe Rici îl văd exact în poziția asta. Merită să găsești un fundaș dreapta cu valențe defensive, să îi dai libertate lui Pădurariu.

Ce jucător face la vârsta lui pe ofensiv ce face el? Pădurariu e foarte puternic și foarte aplecat spre meseria asta. Îi place să se antreneze. E un copil foarte serios, nu prea îl vezi zâmbind. Rici are plecarea de pe loc pe care nu o are Bancu”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

De altfel, când a fost întrebat ce jucători a remarcat în meciul cu Oțelul Galați, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a numit tot pe Ricardo Pădurariu, dar și pe Alexandru Stoian și pe Juri Cisotti.

Plusuri, Stoian, Pădurariu, Cisotti, care a făcut un meci foarte bun. Cred că vom arăta mult mai bine, au avut timp să se obișnuiască cu noile metode. Erau foarte mulțumiți pentru că știau că le va prinde foarte bine perioada asta”, a adăugat MM Stoica.

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