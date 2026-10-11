Alexandru Stoian a marcat golul victoriei pentru echipa finanțată de Gigi Becali.

Gheorghe Mustață l-a făcut praf pe Ofri Arad

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a avut și nemulțumiri în ciuda victoriei obținute de roș-albaștri. Chiar dacă a fost încântat de schimbările aduse de Laurențiu Reghecampf la echipă, liderul suporterilor celor de la FCSB a fost tare nemulțumit de evoluția israelianului Ofri Arad, fotbalistul transferat de Mihai Stoica.

Mustață și Mihai Stoica au avut în ultimele zile un schimb de replici de la distanță, în legătură cu scandalul izbucnit la echipa patronată de Gigi Becali, după ce liderul Peluzei Nord i-a acuzat pe Lucian Filip și pe Alin Stoica de faptul că ei sunt cei care decid ce juniori din academie să joace. Mai mult, Mustață i-a cerut demisia și lui Mihai Stoica.

Totuși, Mustață susține că nemulțumirile sale în legătură cu Ofri Arad nu are nimic de a face cu disputa pe care o poartă cu Mihai Stoica.

”Ce schimbări să faci la pauză? Una 100% trebuia, dar dacă hotărăște antrenorul că trebuie să rămână, l-a mai lăsat un pic. Ofri Arad ne-a omorât. Dacă își revine, este foarte bine. Eu nu pot să mă bag. Nici nu vreau să discut pentru că nu este rolul meu.

Reghe știe ce are de făcut și ce jucători îi trebuie. Poate își face o selecție acum pentru a face transferuri la iarnă. Noi, suporterii, nu vrem să intrăm în subiectul ăsta. Eu nu am făcut referire la Arad pentru că l-a adus Meme. Echipa a mers bine, iar nouă ne-a plăcut agresivitatea adusă de Reghe.

Nu mai există să-i vezi că merg pe teren după ce pierd mingea, de-aia nu ne mai interesează ce se întâmplă la echipa mare. Pe noi ne interesează doar să fim lângă ei și să-i încurajăm. Reghecampf e ceva de genul Mirel Rădoi: nimeni nu se bagă peste el”, a spus Gheorghe Mustață, conform Fanatik.