La primul său meci după revenirea pe banca FCSB-ului, Reghe i-a oferit banderola de căpitan lui Karlo Muhar, ultimul jucător ajuns la echipa lui Gigi Becali, o decizie care a ridicat multe semne de întrebare.

Mihai Stoica: ”Primul căpitan va fi Drăguș, așa am înțeles de la Reghe!”

Mihai Stoica a fost întrebat a doua zi după meci despre deciziile luate de Laurențiu Reghecampf în privința banderolei de căpitan. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a confirmat spusele lui Reghecampf și a explicat faptul că Muhar este al doilea căpitan al roș-albaștrilor. Primul este Denis Drăguș, care deocamdată este accidentat.

De altfel, Mihai Stoica a explicat de ce veteranii de la FCSB, Ștefan Târnovanu, Vali Crețu și Juri Cisotti nu pot fi căpitani.

”Cred că Muhar este al doilea căpitan. Primul va fi Drăguș, așa am înțeles de la Reghe. Decizia îi aparține. A stat foarte mult cu ei, a ales doi jucători pe care i-a identificat ca fiind acceptați de vestiar, apreciați nu doar pentru calitățile fotbalistice, ci și pentru cele umane.

Cei cu vechime mai mare sunt Târnovanu, care e portar și e foarte greu să pui căpitan un portar. Este Vali Crețu, căpitanul trebuie să fie sigur că e titular. Ar mai fi Miculescu, țin mult la el, dar cred că îi lipsește ceva pentru a fi căpitan.

Nu e o cascadă de energie. Gigi a zis o chestie, că un mijlocaș ar trebui să fie căpitan. Eu subscriu cumva. Cisotti poate fi căpitan pentru că este un profesionist desăvârșit și poate fi un exemplu, dar fizicul nu îl recomandă”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.