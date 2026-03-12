Ilie Dumitrescu l-a analizat pe Mirel Rădoi. Legendarul internațional a subliniat că noul antrenor de la FCSB are un discurs la cel mai înalt nivel.

Ilie Dumitrescu l-a caracterizat pe Mirel Rădoi

Dumitrescu a lăsat să se înțeleagă însă că Rădoi are probleme la gestionarea situațiilor dificile, atunci când își pierde calmul. Totuși, concluzia sa a fost că fostul selecționer a ajuns în prezent la maturitate ca tehnician, la 44 de ani.

„Mirel Rădoi la declarații este la cel mai înalt nivel, problema se pune la... Dacă rămâne calm, gestionează foarte bine. Ca joc, Craiova mi s-a părut la cel mai înalt nivel cu el, chiar și când era să piardă cu Rapid. Repriză ca aia eu n-am văzut în SuperLigă de mulți ani.

Vă aduceți aminte că, la final, după ce a tras linie, a spus că va pleca Mitriță. A venit și a spus că va schimba sistemul, că va juca în trei fundași.

Concluzia lui Dumitrescu: „Băiatul ăsta a ajuns la maturitate ca antrenor”

Pe baza lotului pe care l-a avut, o analiză completă, și cu ce jucători a transferat, a fost... Din punctul meu de vedere, băiatul ăsta a ajuns la maturitate ca antrenor.

El a avut trei luni la dispoziție (n.r. pentru pregătirea sistemului). A tras concluzia că, dacă face o selecție bună, poate juca sistemul ăsta”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Mihai Stoica: "Avem nevoie să ne retehnologizăm. Mă aștept ca Mirel să ceară investiții"

Mirel Rădoi a devenit marți noul antrenor al lui FCSB, iar tehnicianul a purtat deja primele discuții pentru îmbunătățirea condițiilor din cadrul clubului.

La conferința de presă în care a fost prezentat, Mirel Rădoi a vorbit în termeni laudativi despre condițiile pe care le-a găsit la FCSB: „Avem propria bază de antrenament care este la standarde înalte, nu mai vorbesc de medicație și alimentație”.

Totuși, Mirel Rădoi și-ar dori anumite investiții ale clubului într-o tehnologie care să le facă viața mai simplă celor din stafful tehnic. Mihai Stoica a spus că patronul Gigi Becali ar fi dispus să îndeplinească orice cerință de acest tip.

„Clubul pe care îl conduc este solvabil din toate punctele de vedere. Am un patron care niciodată n-a spus nu când a fost vorba de vreo investiție. Mirel s-ar putea să aibă niște solicitări în direcția asta. Am văzut că lucrează foarte mult cu date, sunt foarte meticuloși, avem nevoie să ne retehnologizăm.

Eu nici măcar nu trebuie să-l întreb pe Gigi când e vorba de așa ceva. Când i-am zis că vreau saune cu infraroșu, a zis să luăm tot ce e de ultimă generație. Și Gigi știe cât de mult au evoluat anumite echipe care au avut condiții de recuperare. N-are nimeni din țară ce avem noi.

Da, mă aștept ca Mirel să ceară investiții. Am discutat despre niște platforme, despre monitorizarea cu acuratețe mai mare a antrenamentelor și a meciurilor. Suntem deschiși la orice. Eu sunt la dispoziție", a transmis Mihai Stoica, la Prima Sport.