Universitatea Craiova va intra în play-off de pe prima poziție a clasamentului și este favorită în lupta la titlu. Oltenii s-au calificat și în semifinalele Cupei României după ce au trecut de CFR Cluj, scor 3-1, iar formația din Bănie speră să facă ”eventul”.

Ilie Dumitrescu: ”Craiova are cel mai puternic lot din România!”

Ilie Dumitrescu este de părere că Universitatea Craiova are cele mai mari șanse să câștige campionatul, iar fostul mare fotbalist nu spune acest lucru doar datorită situației din clasament.

După calificarea oltenilor în semifinalele Cupei României, legendarul atacant a transmis că echipa din Bănie are cel mai puternic lot dintre toate echipele din România, un avantaj enorm pentru echipa patronată de Mihai Rotaru. Ilie Dumitrescu susține că lotul Universității Craiova nu este doar unul numeros, ci și unul foarte valoros.

”Craiova are cel mai puternic lot din România și contează enorm, mai ales la programul ăsta infernal pe care l-au avut echipele.

Contează enorm să ai un lot numeros și valoros. Craiova arată foarte bine. Nsimba contează foarte mult și la golul lui Baiaram”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.