FC Argeș și ”U” Cluj se vor întâlni în prima semifinală, în timp ce în a doua semifinală Universitatea Craiova o va înfrunta pe câștigătoarea meciului dintre Dinamo și Metalul Buzău (LIVE TEXT AICI).

Ilie Dumitrescu știe cine va câștiga Cupa României: ”Una dintre ele două”

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a numit două favorite pentru trofeul Cupei României: Universitatea Craiova și Dinamo. Dumitrescu crede că cea care va câștiga a doua semifinală se va impune, astfel, și în finală.

”Eu cred că Universitatea Craiova sau Dinamo vor câștiga Cupa României. Din această semifinală se va decide câștigătoarea”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.

În sferturi, Universitatea Craiova a trecut de CFR Cluj cu 3-1, iar FC Argeș a învins-o pe Gloria Bistrița cu 3-2, ca ”U” Cluj să se impună în fața lui FC Hermannstadt cu 2-1.

Prima semifinală între FC Argeș și ”U” Cluj va avea loc pe 21 aprilie. Iar finala va avea loc pe 13 mai, de la 21:00.

