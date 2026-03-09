Concret, conform spuselor lui Gigi Becali, Rădoi va antrena echipa doar până la finalul sezonului, deoarece antrenorul și-a dat deja acordul să semneze cu un club din străinătate în vară, echipă la care va primi un salariu uriaș, de 1,6 milioane de euro.

Ilie Dumitrescu: ”Eu nu cred că proiectul va fi doar pe trei luni!”

În ciuda declarațiilor făcute de Gigi Becali, Ilie Dumitrescu se îndoiește de faptul că Mirel Rădoi va rămâne doar trei luni la FCSB și crede că cele două părți s-au înțeles asupra unui proiect pe termen lung.

Ilie Dumitrescu este convins că antrenorul se va afla pe banca tehnică a roș-albaștrilor cel puțin un sezon, în afară de cele trei luni rămase din această stagiune.

”Eu mă gândesc la cariera lui Rădoi. Rădoi poate să facă performanță, vorbim pe un proiect pe termen lung. Cum a terminat campionatul la Craiova, a făcut o analiză pentru sezonul următor, a făcut transferuri și a mers mai departe.

Eu nu cred că proiectul va fi doar pe trei luni. Eu nu cred că vine doar pentru trei luni. Cu ce să ajuți? Să califici echipa în Conference League? Asta e performanță? Omul ăsta are un contract semnat pe 1,6 milioane și a venit trei luni să îl ajute pe nașul lui, nu? Dacă are un contract de 1,6, ce mai discutăm?

(n.r. Radu Naum: Nu este semnat!) Păi și atunci? Numai atunci poți să spui că Rădoi a venit să ajute doar pentru trei luni. Dacă avea contract semnat, da, dar proiectul ăsta va fi pe termen mai lung, un an și jumătate sau un an și trei luni”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.