"Ia, ba, inchide Netflixu'! Gata cu Netflixu'!" :))) DIALOG FABULOS: Becali a explicat in direct de ce si-a inchis abonamentul: "Acum ma uit la un film idiot!"

Patronul FCSB si-a inchis contul de Netflix pentru ca se gandea prea mult la filmele pe care le urmarea. :)

Becali urmareste acum o productie turceasca, 'Lacrimi la Marea Neagra". S-a uitat la serial si aseara, in timpul partidei jucate de CFR cu Rennes. :)

"Nu ma uit la CFR. Eram impotriva lor, dar m-am rugat la Dumnezeu sa nu mai fiu rau. Nu mai sunt invidios pe ei, gata. M-am uitat putin la meci, pe urma am dat la un film turcesc cu Marea Neagra. E o poveste de-asta idioata, dar trece timpul. La filme interesante nu ma uit, ca-mi fuge mintea de la rugaciune.

Ma uit la un film idiot si nu-mi mai fuge timpul. Am vazut Cezar pe Netflix. L-am chemat pe un baiat: ia inchide, ba, Netflixul! Stau si ma uit la Cezar? Gata, am inchix Netflixu'. Tot ce ma intrerupe de la rugaciune - inchid. Gata cu invidia si concurenta! E si in avantajul meu sa faca CFR puncte. Poate le da si Dinamo in cap! Iau bani CFR? Foarte bine, sa-i ia. Ce ma doare pe mine ca iau ei bani? Inainte ma deranja, ca erau concurenti cu mine. Invidia nu-i a omului lui Hristos". a spus Becali la PRO X.