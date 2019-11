"Nasul a spus-o clar!" Radoi surprinde: de ce e mai usor sa faci acum performanta la FCSB decat inainte

Radoi a vorbit despre controversele nascute in jurul FCSB.

Mirel Radoi a fost prezent la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Intrebat despre situatia de la FCSB si daca se poate performanta in conditiile in care patronul vrea sa detina controlul total, selectionerul de la nationala de tineret a surprins.

"Eu cred ca e mult mai usor de facut performanta acum decat acum 4-5-6 ani. Si va spun si de ce. In momentul de fata, nasu' a iesit si a spus-o foarte clar: 'Antrenorul trebuie sa faca ceea ce ii spun eu!'. Eu am vazut cand a declarat public ca antrenorul trebuie sa discute mereu cu ei, jucatorii daca vor juca slab vor fi criticati. Nu mai e ca inainte ca nu stii unde vii. Acum lucrurile sunt clare, iti asumi lucrul asta. Ai performante, esti linistit, in momentul in care vei pierde, vei sti ca nasul va veni si te va certa.

Sa nu uitam ca FCSB aduna an de an cei mai buni tineri jucatori din Romania", a spus Radoi la PRO X.