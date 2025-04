La 21 de ani, Carlos Alcaraz este de patru ori câștigător de turneu de mare șlem, deținătorul statutului de cel mai tânăr număr unu ATP din istorie, dar și protagonistul unui documentar publicat în 23 aprilie 2025.

Tenismenul din Murcia a recunoscut că, deși are șansa de a gusta mâncăruri noi timp de zece luni per an, se bucură cel mai mult de mâncarea gătită de mama sa, Virginia Garfia Escandón.

Carlos Alcaraz, îndrăgostit de mâncarea gătită de mama sa: „O să stau cu ea până la 50 de ani.”

La 21 de ani, Carlos Alcaraz a depășit borna de $40 de milioane câștigate din tenis.

„Nimeni nu găteşte ca mama pe lumea asta, vă spun eu. O să stau cu ea până la 50 de ani,” a spus Carlos Alcaraz, în documentarul amintit.

Actualmente număr trei ATP, Carlos Alcaraz admite că are o singură frică în tenisul mondial; nu este Jannik Sinner, pe care îl vede mai degrabă ca un factor motivator în călătoria sa în „Sportul Alb,” ci situația de a vedea tenisul ca pe o obligație.