GALERIE FOTO În sfârșit, Alexander Zverev, campion de turneu de mare șlem. Germanul, marele câștigător de la Roland Garros

În sfârșit, Alexander Zverev, campion de turneu de mare șlem. Germanul, marele câștigător de la Roland Garros Tenis
Marcu Czentye
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Alexander Zverev, în premieră câștigător într-un turneu de mare șlem, la 29 de ani.

TAGS:
Alexander ZverevTenis ATPRoland Garros 2026
Din articol

Alexander Zverev (3 ATP) a reușit să iasă învingător în finala turneului de la Roland Garros, la capătul a cinci seturi întinse pe durata a patru ore și 19 minute.

Într-un duel aprig cu al 14-lea jucător al Planetei, Flavio Cobolli, jucătorul din Germania s-a impus cu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5), 6-1.

Alexander Zverev, prima finală de Grand Slam câștigată. Pierduse primele trei

De trei ori finalist învins în competițiile majore, Alexander Zverev a răzbunat eșecurile și a profitat pe deplin de o ediție 2026 ieșită din comun; cu Alcaraz absent, iar Sinner și Djokovic, eliminați în tururile doi, respectiv trei, Zverev și-a păstrat calmul și a obținut maximum din culoarul propus de tabloul principal.

De asemenea, victoria este o revanșă la insuccesul suferit în finala Roland Garros 2024, când a pierdut meciul deși l-a condus pe Carlos Alcaraz cu 2-1 la seturi.

Nu mai puțin important, Zverev a ratat un moment deosebit și în ediția 2022 a turneului de la Roland Garros, când l-a testat serios pe Nadal, dar a cedat victoria brusc, în urma unei accidentări grave suferite la gleznă.

Alexander Zverev

  • Alexander zverev rg 2026 minge
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Zverev, primul german care iese campion al turneului de la Roland Garros

Alexander Zverev a încheiat la treizeci seria anilor în care Germania nu s-a mai bucurat de vreun campion de Grand Slam, în tenisul masculin.

Boris Becker a ieșit triumfător la Melbourne, în urmă cu trei decenii, moment din care tenisul nemțesc nu a mai savurat o astfel de victorie, în proba masculină individuală.

Nimeni nu a suferit mai mult decât Zverev după primul titlu de mare șlem

OptaAce notează că Alexander Zverev este jucătorul care a așteptat cel mai mult, în spirit victorios, primul titlu de mare șlem. Mai exact, a avut nevoie de 125 de victorii pe tablourile principale ale competițiilor de mare șlem până la întâiul trofeu, cu 25 mai multe decât Goran Ivanisevic, următorul în această listă istorică care îi mai vede în vârf pe Andy Murray (100) și Stan Wawrinka (75).

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