HOPA, I-A SCAZUT COTA! Chindris, avertisment dur de la Croitoru dupa ce a facut un penalty CADOU cu CFR: "Sa-i dea de gandit! Il vede lumea care il urmareste!"

Chindris a facut penalty in minutul 2 al meciului cu CFR!

Antrenorul Croitoru ii atrage atentia si spune ca echipele care-l urmaresc ar putea sa-si piarda interesul in cazul in care nu-si revine rapid. Croitoru spune ca ambele goluri au fost cadouri facute de jucatorii sai campioanei.

"Le-am facut cadou doua goluri. Sa incepi asa... Le-am facut cadouri inexplicabile. Singura vina este a mea. N-am putut sa ne antrenam, probabilin zilele in care ne-am pregatit nu am reusit sa-i aduc la nivelul unde voiam sa-i aduc. Invatam din greseli! Imi doream sa nu fie victorie pentru Dan Petrescu azi, dar..

Primul gol... nu spunea nimic acea faza, a fost o greseala copilareasca a lui Chindris, trebuie sa-i dea mult de gandit. Si oamenii care vin sa-l vada o sa fie mai atenti la astfel de greseli. Trebuie sa fie mult mai calculat. Probabil si ceea ce s-a intamplat in jurul lui l-a clatinat putin! Nu-mi place sa ma plang, sa caut alibiuri, scuze. Am luat bataie pentru ca am facut cadouri si CFR a fost mai puternica", a spus Croitoru la Digisport.