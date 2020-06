BREAKING NEWS: POTOP la Botosani! Terenul a fost inundat inaintea cutremurului cu CFR! Meciul e in PERICOL

Cu 3 ore inainte de meciul dintre FC Botosani si CFR Cluj, gazdele se confrunta cu o problema.

Terenul de joc a fost inundat in urma ploilor torentiale din ultimele ore. Oficialii botosanenilor au postat un videoclip pe pagina de Facebook a echipei si spun ca vor face tot ce le sta in putinta pentru ca meciul sa se joace in conditii optime.

Reamintim ca meciul dintre FC Botosani si CFR Cluj este prima partida post-pandemie pentru moldoveni, dupa ce meciul din prima etapa de la reluarea Ligii 1 a fost amanat.

Vom reveni cu amanunte!