VIDEO Cine a convins și cine nu în Dinamo - Young Boys Berna 2-0 din Antalya

Cine a convins și cine nu &icirc;n Dinamo - Young Boys Berna 2-0 din Antalya Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

”Câinii” au reușit o victorie surprinzătoare în fața echipei elvețiene care evoluează în Europa League.

TAGS:
DinamoNikita StoinovMamoudou KaramokoCatalin CirjanZeljko Kopic
Din articol

Dinamo a învins-o pe Young Boys Berna cu scorul de 2-0 miercuri, într-un meci disputat în stagiul de pregătire din Antalya care a putut fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

”Câinii” s-au impus prin golurile marcate de Nikita Stoinov (19) şi Mamoudou Karamoko (44). VIDEO AICI

Zeljko Kopic a început cu: Roşca - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ - Gnahore, A. Mărginean, Cîrjan - Soro, Karamoko, Armstrong, iar rezerve au fost: C. Sandu - Licsandru, Musi, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Kyriakou, M. Toader, Ikoko, Ţicu.

Young Boys Berna evoluează în acest sezon în grupa unică din Europa League, unde a fost adversara lui FCSB în Europa League, 2-0 pentru elveţieni la Bucureşti.

Radio Dinamo 1948 a analizat prestația elevilor lui Kopic și a tras următoarele concluzii:

Roșca îl poate înlocui oricând pe titularul Epassy

”Prestația lui Roșca face ca absența lui Epassy pentru un meci să nu pară un impediment major. 

Portarul a fost la un nivel ridicat, a gestionat corect toate situațiile periculoase, a avut câteva intervenții de calitate și a oferit siguranță între buturi”

Karamoko - nu degeaba este golgheterul lui Dinamo

”După o nouă intervenție solidă a lui Roșca, Karamoko – într-o dispoziție excelentă și cu multă determinare – a marcat la capătul unei acțiuni personale spectaculoase. 

Este genul de reușită care confirmă că Dinamo are atacantul „în curtea proprie”, cu mențiunea că acesta are nevoie de constanță și de concentrare totală de la un meci la altul. 

Cu un Karamoko la acest nivel, Dinamo poate aspira la trofee fără emoții”

Primă repriză excelentă

”Așa cum a arătat echipa în prima repriză – cu Cătălin orchestrând jocul, cu Soro și Armstrong extrem de dinamici, cu Eddy și Mărginean la mijloc, cu Boateng și Stoinov solizi în centrul apărării, cu Opruț autoritar și cu Sivis sigur pe el – Dinamo are argumente solide pentru a se lupta la vârf”

Probleme în repriza a doua, când au apărut schimbările

”În repriza secundă au apărut schimbările, dar și o modificare de abordare, cu un joc mai direct și cu Perica poziționat ca vârf împins, fără însă a-și crea ocazii notabile. 

Absența lui Cîrjan s-a resimțit, fiind lipsit un reper esențial din construcție”

Mazilu încă e departe

”A intrat și Mazilu, iar aici semnalele sunt, cel puțin momentan, ușor rezervate: adaptarea sa la stilul de joc nu va fi una instantanee, va necesita timp, iar impactul său pare mai degrabă unul gradual. 

După doi ani de inactivitate, revenirea la un nivel optim nu poate fi rapidă”

Suporterii îl așteaptă și pe Țicu

”Un proces similar este de așteptat și în cazul lui Ticu, însă acolo situația este mai puțin sensibilă, în contextul în care Opruț domină clar acea zonă a terenului.

Meciul de ieri nu trebuie să creeze iluzia că lotul este complet. Dinamo mai are nevoie de întăriri – nu numeroase, poate 2-3 jucători –, dar abia atunci putem vorbi cu adevărat despre o luptă cu șanse reale pentru titlu”

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
De ce Katy Perry &icirc;l consideră pe Justin Trudeau &bdquo;irezistibil de atrăgător&rdquo;. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Dinamo și-a aflat adversara pentru sferturile CEV Cup! Ce scrie L Equipe: &rdquo;Finalul meciului a fost anecdotic&rdquo;
Dinamo și-a aflat adversara pentru sferturile CEV Cup! Ce scrie L'Equipe: ”Finalul meciului a fost anecdotic”
Gata, Olimpiu Moruțan pleacă din Grecia! Unde este dorit winger-ul rom&acirc;n
Gata, Olimpiu Moruțan pleacă din Grecia! Unde este dorit winger-ul român
E război la Tottenham! Concurentul lui Drăgușin, mesaj acid &icirc;mpotriva conducerii: &rdquo;Minciuni!&rdquo;
E război la Tottenham! Concurentul lui Drăgușin, mesaj acid împotriva conducerii: ”Minciuni!”
V&acirc;lcea a transferat o mare handbalistă a Franței!
Vâlcea a transferat o mare handbalistă a Franței!
Maghiarii i-au transmis un mesaj plin de ironii lui Duarte: &rdquo;Dragă Andre, n-ar fi fost mai corect să spui asta?&rdquo;
Maghiarii i-au transmis un mesaj plin de ironii lui Duarte: ”Dragă Andre, n-ar fi fost mai corect să spui asta?”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Napoli se &icirc;ncurcă și Chivu se distanțează! Cum arată Serie A după Parma - Inter 0-2

Napoli se încurcă și Chivu se distanțează! Cum arată Serie A după Parma - Inter 0-2

Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul rom&acirc;n după victoria cu Parma

Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul român după victoria cu Parma

Gigi Becali i-a fixat prețul unui jucător de la FCSB: &rdquo;10.000.000&euro;. &Icirc;l cumpără echipele mari&rdquo;

Gigi Becali i-a fixat prețul unui jucător de la FCSB: ”10.000.000€. Îl cumpără echipele mari”

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului rom&acirc;n

Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului român

S-a făcut transferul lui Denis Drăguș!

S-a făcut transferul lui Denis Drăguș!



Recomandarile redactiei
Gata, Olimpiu Moruțan pleacă din Grecia! Unde este dorit winger-ul rom&acirc;n
Gata, Olimpiu Moruțan pleacă din Grecia! Unde este dorit winger-ul român
E război la Tottenham! Concurentul lui Drăgușin, mesaj acid &icirc;mpotriva conducerii: &rdquo;Minciuni!&rdquo;
E război la Tottenham! Concurentul lui Drăgușin, mesaj acid împotriva conducerii: ”Minciuni!”
Maghiarii i-au transmis un mesaj plin de ironii lui Duarte: &rdquo;Dragă Andre, n-ar fi fost mai corect să spui asta?&rdquo;
Maghiarii i-au transmis un mesaj plin de ironii lui Duarte: ”Dragă Andre, n-ar fi fost mai corect să spui asta?”
Schimbă strategia la mijlocul drumului ! Echipa din Superliga care pregătește plecări pe bandă rulantă, antrenorul e foarte supărat
Schimbă strategia "la mijlocul drumului"! Echipa din Superliga care pregătește plecări pe bandă rulantă, antrenorul e foarte supărat
Daniel Paraschiv surprinde după ce a semnat cu Rapid: &rdquo;Știu că sună a clișeu&rdquo;
Daniel Paraschiv surprinde după ce a semnat cu Rapid: ”Știu că sună a clișeu”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
1.000.000&euro; pentru Nikita Stoinov!
1.000.000€ pentru Nikita Stoinov!
Moldova a obținut primul punct din preliminarii și depinde de Rom&acirc;nia pentru locul &icirc;n barajul CM 2026!
Moldova a obținut primul punct din preliminarii și depinde de România pentru locul în barajul CM 2026!
Lovitură pentru Dinamo &icirc;nainte de derby-ul cu FCSB! S-a accidentat la &icirc;ncălzire &icirc;n meciul de Cupă
Lovitură pentru Dinamo înainte de derby-ul cu FCSB! S-a accidentat la încălzire în meciul de Cupă
Ce au scris ungurii după Dinamo - FK Csikszereda 4-0 &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei
Ce au scris ungurii după Dinamo - FK Csikszereda 4-0 în Superliga României
CITESTE SI
Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile

stirileprotv Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

De ce Katy Perry &icirc;l consideră pe Justin Trudeau &bdquo;irezistibil de atrăgător&rdquo;. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO

stirileprotv De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO

Desafio &icirc;ncepe la 20:30 pe PROTV și VOYO. Prima bătălie se va da pentru teritoriu, cu cei 24 de concurenți la linia de start

stirileprotv Desafio începe la 20:30 pe PROTV și VOYO. Prima bătălie se va da pentru teritoriu, cu cei 24 de concurenți la linia de start

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!