Zeljko Kopic a început cu: Roşca - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ - Gnahore, A. Mărginean, Cîrjan - Soro, Karamoko, Armstrong, iar rezerve au fost: C. Sandu - Licsandru, Musi, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Kyriakou, M. Toader, Ikoko, Ţicu.

”Câinii” s-au impus prin golurile marcate de Nikita Stoinov (19) şi Mamoudou Karamoko (44). VIDEO AICI

Dinamo a învins-o pe Young Boys Berna cu scorul de 2-0 miercuri, într-un meci disputat în stagiul de pregătire din Antalya care a putut fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro .

Young Boys Berna evoluează în acest sezon în grupa unică din Europa League, unde a fost adversara lui FCSB în Europa League, 2-0 pentru elveţieni la Bucureşti.

Radio Dinamo 1948 a analizat prestația elevilor lui Kopic și a tras următoarele concluzii:

Roșca îl poate înlocui oricând pe titularul Epassy



”Prestația lui Roșca face ca absența lui Epassy pentru un meci să nu pară un impediment major.

Portarul a fost la un nivel ridicat, a gestionat corect toate situațiile periculoase, a avut câteva intervenții de calitate și a oferit siguranță între buturi”

Karamoko - nu degeaba este golgheterul lui Dinamo



”După o nouă intervenție solidă a lui Roșca, Karamoko – într-o dispoziție excelentă și cu multă determinare – a marcat la capătul unei acțiuni personale spectaculoase.

Este genul de reușită care confirmă că Dinamo are atacantul „în curtea proprie”, cu mențiunea că acesta are nevoie de constanță și de concentrare totală de la un meci la altul.

Cu un Karamoko la acest nivel, Dinamo poate aspira la trofee fără emoții”

Primă repriză excelentă



”Așa cum a arătat echipa în prima repriză – cu Cătălin orchestrând jocul, cu Soro și Armstrong extrem de dinamici, cu Eddy și Mărginean la mijloc, cu Boateng și Stoinov solizi în centrul apărării, cu Opruț autoritar și cu Sivis sigur pe el – Dinamo are argumente solide pentru a se lupta la vârf”

Probleme în repriza a doua, când au apărut schimbările



”În repriza secundă au apărut schimbările, dar și o modificare de abordare, cu un joc mai direct și cu Perica poziționat ca vârf împins, fără însă a-și crea ocazii notabile.

Absența lui Cîrjan s-a resimțit, fiind lipsit un reper esențial din construcție”

Mazilu încă e departe



”A intrat și Mazilu, iar aici semnalele sunt, cel puțin momentan, ușor rezervate: adaptarea sa la stilul de joc nu va fi una instantanee, va necesita timp, iar impactul său pare mai degrabă unul gradual.

După doi ani de inactivitate, revenirea la un nivel optim nu poate fi rapidă”

Suporterii îl așteaptă și pe Țicu



”Un proces similar este de așteptat și în cazul lui Ticu, însă acolo situația este mai puțin sensibilă, în contextul în care Opruț domină clar acea zonă a terenului.

Meciul de ieri nu trebuie să creeze iluzia că lotul este complet. Dinamo mai are nevoie de întăriri – nu numeroase, poate 2-3 jucători –, dar abia atunci putem vorbi cu adevărat despre o luptă cu șanse reale pentru titlu”

