INSOMNIA lui Petrescu in marsul de titlu al CFR-ului! "N-am putut sa dorm dupa FCSB! Azi am avut arbitraj bun, nu prea avem asa ceva la Botosani!"

Lui Petrescu i-a iesit perfect la Botosani!

L-a debutat pe pustiul Hindrich in poarta, intr-un moment in care nimeni nu ar fi asteptat asta. Super Dan spune ca n-a dormit dupa meciul cu FCSB, preocupat de joc si de formula de echipa pe care avea sa o alinieze la Botosani. Absenta ghinionului si arbitrajul bun au ajutat-o pe CFR in Moldova, spune Petrescu.

"Ma bucur pentru victorie si pentru atitudinea baietilor. Am meritat victoria! La ce profesionist e Deac, merita orice! El si cu Culio sunt cei mai profesionisti. Dupa meciul cu FCSB, am stiut ca n-o sa poata juca Arlauskis, n-am putut sa dorm. Hindrich a scos mingea cand trebuia s-o scoata. Noi speram ca toti jucatorii pe care-i avem sa ramana pana la finalul campionatului. Botosaniul a jucat foarte bine, a atacat. Azi, n-am mai avut ghinion la Botosani, cum avem de obicei. Si a fost si un arbitraj foarte bun, cum nu prea avem la Botosani. Stim ca Craiova joaca marti cu o echipa a Botosaniului obosita. Marti vor veni sa joace la noi o sansa la titlu! Se va juca titlul pana in ultima etapa!", a spus Petrescu la Digisport.