Nedelcu a ajuns la Roma si a fost operat de un medic celebru dupa ce si-a rupt ligamentele in meciul cu CFR! Cat va lipsi de pe teren

Dragos Nedelcu s-a accidentat urat in finalul derby-ului cu CFR Cluj!

A cazut rau intr-un duel cu Susic, in fata portii, si verdictul medicilor a fost crunt. Nedelcu are ruptura de ligamente la genunchiul drept! Azi, stelistul a ajuns la Roma, unde a fost operat de medicul Paolo Mariani, considerat cel mai important nume in domeniu. Mariani i-a avut 'clienti' pe Totti, Nesta, Emerson, Strootman sau Miccoli, iar ultimul jucator de la FCSB care a intrat pe mana lui a fost Tanase. Atacantul s-a recuperat excelent si a batut estimarile de absenta facute initial, intorcandu-se pe gazon dupa mai putin de 5 luni in afara terenului.

Nedelcu a postat pe retelele de socializare o imagine din spital, imediat dupa interventia chirurgicala. Operatia a decurs fara probleme, si-a anuntat Nedelcu prietenii de pe net.