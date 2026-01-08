Atacantul se află deja în cantonamentul giuleștenilor din Belek, Antalya (Turcia), care va dura până în 12 ianuarie. Rapidiștii se pregătesc intensiv după pauza de iarnă și, implicit, pentru reînceperea Superligii.



Daniel Paraschiv surprinde după ce a semnat cu Rapid: ”Știu că sună a clișeu”



Paraschiv a oferit un interviu pentru Rapid TV după ce a semnat cu echipa din Grant, în care a fost tot un zâmbet și a evidențiat în nenumărate rânduri cât de fericit e că a ajuns în Giulești.



Fotbalistul a spus chiar și faptul că banii nu au contat atât de mult, ci că și-a dorit un club la care să se simtă bine



”Am luat decizia imediat, pe moment! Am dat răspunsul sincer, direct. A durat mai mult pentru că au mai fost trei cluburi, dar nu a fost niciodată periclitat acest transfer.



Am vorbit și am avut o discuție simplă cu Costel Gâlcă. Mi-a plăcut foarte mult să vorbesc cu dânsul și sigur vom avea și alte discuții.



Banii nu sunt atât de importanți. Știu că sună a clișeu, dar contează unde ești și cum te simți.



Consider că am făcut alegerea potrivită. Sunt într-un loc bun și partea financiară, serios vorbind, nu a contat foarte mult că am pierdut niște bani”, a spus Daniel Paraschiv.

