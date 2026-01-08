Este vorba despre schi-alpinism, disciplină în care concurenții urcă pe trasee abrupte cu bocanci și schiuri folosind piei de focă pentru aderență, apoi le scot pentru coborârile rapide, pe stânci și gheață. La JO vor avea loc probe individuale și de ștafetă mixtă.



Schi-alpinismul, sport nou la JO de Iarnă Milano-Cortina 2026



Campionii actuali sunt elvețianca Marianne Fatton și spaniolul Oriol Cardona Coll, iar franceza Emily Harrop este de asemenea favorită.



Cursele olimpice se vor desfășura la Centrul de Schi Stelvio din Bormio, pe 19 februarie 2026 pentru probele individuale și pe 21 februarie pentru ștafeta mixtă. Aceștia vor fi primii medaliați olimpici la schi-alpinism.



Sportul are rădăcini vechi, datând din secolul XIX, însă primul campionat mondial a avut loc în 2002 în Franța. Schi-alpinismul este guvernat de Federația Internațională de Schi Alpinism (ISMF) și a fost inclus în programul Jocurilor Olimpice de iarnă pentru tineret de la Lausanne 2020.



România va avea doi reprezentanți



În România, schi-alpinismul este practicat de câțiva ani în zone precum Făgăraș, Bucegi și Postăvaru, sub egida Federației Române de Alpinism și Escaladă (FRAE).

Există cluburi dedicate, printre care CSA Steaua București, CS Caraiman Bușteni, ACS Schiel Sport și Vertical Sport, cu echipe de juniori și seniori care participă la competiții naționale și internaționale.



România va avea doi sportivi calificați la schi-alpinism pentru JO 2026. Candidații principali la feminin sunt Maria Ioana Constantin, Sofia Maria Moldovan și Ania Caill, iar la masculin Alexandru Ștefănescu, Raul Danciu și Andrei Tudor Stănescu. Selecția finală se va baza pe clasamentul FIS, iar numele oficiale vor fi anunțate în zilele următoare.



Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 se vor desfășura între 6 și 22 februarie, iar România se pregătește să trimită cea mai numeroasă delegație din istorie la sporturi de iarnă, cu participări în biatlon, schi fond, schi alpin, snowboard și sărituri cu schiuri.

