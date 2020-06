"Intrai in gazonul asta pana la genunchi!" Chipciu e fericit dupa ce a prins in sfarsit primul 11 al CFR-ului

Alex Chipciu spera sa ramana in primul 11 al lui Petrescu si la derby-ul cu Craiova, de etapa viitoare, dupa ce a fost titular la Botosani.

Chipciu crede ca terenul dificil a incomodat ambele echipe.

"A fost teren greu si la propriu, si la figurat. Intrai pana la genunchi in el! Iar la figurat e greu pentru ca e dificil sa joci cu Botosaniul. Am fost titular azi, asta a fost decizia antrenorului. El decide pentru ca e responsabiltiatea lui. Am avut momente bune si cu Steaua, ca daca nu aveam nu puteam sa castigam. Am fost accidentat doua luni, daca nu era pandemia nici nu mai jucam campionatul asta. Ma supun deciziilor si cand intru trebuie sa joc cat mai bine. Ne asteapta un meci greu cu Craiova, trebuie sa-l castigam", a spus Chipciu la Digisport.