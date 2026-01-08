La mai bine de o lună de când Andre Duarte a semnat cu FCSB din postura de jucător liber de contract după ce și-a reziliat contractul cu Ujpest, fundașul portughez continua să fie atacat în presa maghiară.

Andre Duarte, atacat din nou în presa maghiară

Ungurii susțin în continuare faptul că Duarte și-a forțat plecarea de la Ujpest și că rezilierea unilaterală a contractului nu este legală. Jurnaliștii din țara vecină s-au amuzat de motivul invocate de Andre Duarte pentru care ar fi semnat cu FCSB: faptul că îi lipsea România.

”Andre Duarte a fugit pur și simplu de la Ujpest. Duarte era cel mai valoros jucător al lui Ujpest, iar, vara trecută, ‘violeții’ nu l-ar fi lăsat să plece nici măcar pentru o ofertă de un milion și jumătate de euro. Apoi, atmosfera din jurul lui s-a răcit brusc, iar după înfrângerea cu Debrecen a fost scos din lotul primei echipe.

Oare visa deja atunci la București? Pentru că masivul fundaș central portughez a ajuns până la urmă la FCSB, în România. Când a fost întrebat de unde i-a venit ideea, Duarte a răspuns astfel: ‘Îmi lipsea România’.

Oh, ce păcat că Duarte nu s-a trezit pe vremea naționalismului românesc: Adrian Păunescu, poetul de curte al lui Ceaușescu, ar fi putut compune o odă fotbalistului intitulată ‘Îmi lipsea România’”, au scris cei de la delmagyar.hu.

”Dragă Andre, n-ar fi fost mai corect să spui 'La București mi s-a promis mai mult'?”

Maghiarii i-au transmis lui Duarte că ar fi putut recunoaște faptul că FCSB i-a oferit un salariu mai bun decât Ujpest în loc să susțină că i-a lipsit România și să ajungă în tribunal cu formația maghiară.

”Am putea crede că Duarte a petrecut mulți ani în țara vecină din est, admirând iarna vârfurile înzăpezite ale Carpaților și relaxându-se vara pe litoralul Mării Negre, lângă Constanța. Dar nu: a jucat un singur sezon, în 2022/2023, la echipa din ‘minunatul oraș industrial’ românesc Craiova, după care, continuându-și peregrinările, a trecut pe la Reggiana (unde nu a jucat nici măcar un minut) și Osijek, pentru a ajunge în cele din urmă la Ujpest. Poate problema a fost că nu i s-a permis să treacă dincolo de ‘poarta orașului Ujpest’, astfel încât cunoaște și astăzi Budapesta doar din auzite.

Dragă Andre, n-ar fi fost mai corect să spui, urmând exemplul lui Barnabas Varga: ‘La București mi s-a promis mai mult’? Așa, acum se poate ajunge la procese, la finalul cărora s-ar putea chiar să fie nevoit să se întoarcă, umil, în Ungaria. Iar atunci, vorbele frumoase nu vor mai valora nimic”, au continuat jurnaliștii maghiari.

