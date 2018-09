HERMANNSTADT - FCSB | Becali isi freaca mainile dupa ce i-a fixat clauza 150 de milioane: doua pase FABULOASE pentru noul magician FCSB!

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

FCSB a avut un inceput dezamagitor de meci in deplasarea de la Hermannstadt, in ciuda echipei de start din care nu au lipsiti Dennis Man, Gnohere, Florin Tanase sau Florinel Coman.

Dalbea a reusit sa deschida scorul, iar echipa lui Dica nu reusea sa se apropie periculos de poarta adversa.

Dica a decis sa-l schimbe pe Ovidiu Popescu in minutul 37 cu tanarul Olimpiu Morutan, decizie ce avea sa-i aduca linistea in repriza a doua.

A fost 1-1 la pauza, in urma unei reusite a lui Florin Tanase, pentru ca Morutan sa iasa la rampa in repriza a doua. Mijlocasul a pasat perfect pe pozitie viitoare pentru Gnohere, care a driblat portarul cu sange rece si a marcat in poarta goala.

Apoi, tot Morutan l-a servit in acelasi stil pe Florin Tanase, iar acesta a reusit sa marcheze pentru 3-1.

Morutan e noua perla de care Gigi Becali are grija. Patronul FCSB i-a promis tanarului jucator o marire de salariu din iarna, de la 8000 de euro pe luna la 13.000 de euro, insa si cu o clauza uriasa: 150 de milioane de euro.

Becali a cumparat recent inca 10% din drepturile detinute de Botosani pentru Morutan. Moldovenii mai au 10% din proprietatea jucatorului si au incasat deja 1,4 milioane de euro pentru el.

"Astazi am cumparat 10% din Morutan cu 400.000 de euro! Eu astazi am dat pe Morutan 400.000! FC Botosani avea 20% si a vrut sa vanda 10. Si mai are inca 10! Eu astazi l-am cumparat pe Morutan cu 400.000. Pentru primii 80% am dat un million. Dar cand a venit la FCSB, i-a crescut cota! La iarna ii cumpar si pe aia 10%”, a declarat Becali.

"La Morutan nu mai vorbesc de 30, 40 de milioane! Sub 100 de milioane nu il dau! E posibil in iarna sa plece unul sau doi jucatori. Aia pe bani multi nu ii mai vand. Ii vand pe aia de 7 milioane, poate”, a spus Gigi Becali.

Vezi aici toate fazele de la Hermannstadt - FCSB, etapa 10 in Liga 1.