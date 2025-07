Imediat după retrogradare, oficialii clubului au luat legătura cu Daniel Oprița (43 de ani), antrenorul care a pregătit-o în ultimii șase ani pe Steaua. Pentru că se afla sub contract, Sepsi trebuia să-i plătească acestuia clauza de reziliere, în valoare de 50.000 de euro.



După mai multe runde de negocieri, mutarea nu s-a realizat, iar Attila Hadnagy dezvăluie ce a stat în calea semnării contractului. Managerul general de la Sepsi crede că cei de la Steaua au ”tras de timp” pentru ca antrenorul lor să nu plece de la club.



În cele din urmă, cei de la Sepsi s-au orientat către Ovidiu Burcă (45 de ani), fostul antrenor de la Dinamo, ultima oară la Oțelul Galați în Superliga României. Tehnicianul a început deja pregătirea alături de echipa sa.

Motivul pentru care Daniel Oprița nu a mai ajuns la Sepsi



„Au fost mai multe variante, așa este. Până la final, s-a ajuns la 50.000 de euro, cât era clauza lui. Dar, din câte am înțeles, nici n-au vrut cei de la Steaua să-l lase pe Dani. Dacă plăteam clauza lui Dani (n.r. - Daniel Oprița), secunzii nu puteau să vină.



Ei au făcut cumva să renunțe și Dani să vină. Fără secunzii lui, pe care-i cunoaște, normal că nu ar fi venit. Din câte am înțeles, Steaua nu i-ar fi lăsat pe secunzii lui, tocmai ca să nu vină nici Dani.



(n.r. - Sepsi ar fi plătit clauza) Da, da! Steaua nici n-a vrut, a tras de timp cum a putut. Nu e nicio problemă, am găsit chiar un antrenor, pe Ovidiu (n.r. - Burcă), care e de urmărit. E un antrenor tânăr, ambițios, are calitate. Știe mult fotbal, o să vedeți că o să aibă rezultate. Sperăm să avem un drum foarte lung împreună, este un antrenor, cum am zis, priceput”, a spus Hadnagy, în dialog cu PRO TV și Sport.ro.



Daniel Oprița, patru promovări și un baraj în șase ani la Steaua



În cei șase ani petrecuți la clubul din Ghencea, Oprița a bifat patru promovări (dacă punem la socoteală cele două ”blocate” de forma de organizare a clubului) și un sezon încheiat pe loc de baraj pentru promovarea în primul eșalon.



În vară anului 2024, antrenorul a semnat un nou contract cu Steaua, valabil pentru încă două sezoane.



Daniel Oprița le-a mai pregătit în cariera sa pe Metalul Reșița, Juventus București, FC Voluntari și CS Mioveni.