Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul celor de la Steaua, este ținta lui Hermannstadt pentru postul lăsat liber de plecarea lui Marius Măldărășanu. Chiar dacă, inițial, s-a zvonit că Adrian Mutu este cel ales de conducerea sibiană, se pare că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.



Hermannstadt îl vrea pe Daniel Oprița de la Steaua



Hermannastadt a făcut deja primii pași și l-a contactat deja pe Daniel Oprița, care ar vrea să plece de la Steaua alături de staff-ul său tehnic, scrie GSP.ro. Doar că antrenorul se lovește de aceeași problemă care l-a ”blocat” și în vară, atunci când a fost dorit de Sepsi: clauza sa de reziliere de 50.000 de euro.



Sibienii nu ar vrea să-i plătească lui Oprița clauza, astfel că singura variantă este ca antrenorul să ajungă la un acord cu clubul. Greu de crezut, având în vedere că s-a încercat același lucru și în vară.



De această dată, s-ar adăuga și banii pentru rezilierea contractelor staff-ului său, adică echivalentul a trei salarii, mai notează sursa citată.



Dacă va prelua echipa, Daniel Oprița va avea ca obectiv, cel mai probabil, salvarea de la retrogradare. Hermannstadt este într-o situație delicată, cu 12 puncte și doar două victorii după 18 etape, ocupând penultimul loc.



Daniel Oprița, patru promovări și un baraj în șase ani la Steaua



În cei șase ani petrecuți la clubul din Ghencea, Oprița a bifat patru promovări (dacă punem la socoteală cele două ”blocate” de forma de organizare a clubului) și un sezon încheiat pe loc de baraj pentru promovarea în primul eșalon.



În vară anului 2024, antrenorul a semnat un nou contract cu Steaua, valabil pentru încă două sezoane.

