HAOSUL de la FCSB continua! Doua demisii dupa 0-4 cu Gaz Metan! Anuntul momentului

FCSB trece printr-o perioada incredibila!

Umilita cu 4-0 de Gaz Metan la Medias, FCSB a ajuns pe penultimul loc si poate fi chiar trimisa pe ultimul loc daca marea rivala Dinamo o bate azi pe Hermannstadt.



Gigi Becali l-a numit pe Bogdan Arges Vintila in functia de antrenor principal, dupa ce interimatul a fost asigurat de Vergil Andronache timp de saptamani bune. Acesta urma sa ramana in staff-ul lui Vintila, insa si-a dat demisia in cele din urma si nici n-a mai facut deplasarea la Medias. Alaturi de Andronache a plecat si Dacian Nastai, cel care s-a ocupat cu analiza video a echipei.

Becali inca incearca sa-i convinga sa ramana, insa daca cei doi vor refuza propunerea de continuare, FCSB trebuie sa caute staff pana joi, la returul cu Vitoria Guimaraes din Europa League.

Vergil Andronache spunea in urma cu cateva zile ca nu pleaca de la FCSB dupa ce a fost inlocuit cu Bogdan Vintila.



"Este decizia domnului Becali. Noi nu facem nimic altceva decat sa asiguram continuitatea. Eu bineinteles ca vreau sa raman la FCSB, cine nu vrea sa fie pe banca acestei echipe?", a spus antrenorul.