Gigi Becali da vina pe un ghinion teribil in acest inceput de sezon, cu 5 infrangeri la rand!

FCSB a fost umilita la Medias de Gaz Metan, scor 0-4, dar Gigi Becali nu mai e preocupat de campionat. Are ca obiectiv calificarea in grupele Europa League dupa 0-0 in tur cu Vitoria Guimaraes, echipa pe care Becali o compara cu Concordia Chiajna. Cat despre campionat, Becali spune ca principala adversara a ros-albastrilor a ramas FC Botosani, ocupanta locului 6. Doar calificarea in playoff a ramas obiectiv in Liga 1 pentru FCSB.



Gigi Becali: Adversara FCSB acum e Botosani, nu CFR!

"Ce am vrut? Calificare! Suntem la un pas de calificare in Europa. E adevarat ca te superi cand te bate Medias, cand cei mai buni pleaca si aduci inlocuitori cu mii de euro salariu, dar avand in vedere ca am avut 4 jucatori accidentati, ca mai sunt 3 care trebuie sa-si revina, asta e situatia.

Astea nu se intampla in 100 de ani, doua gafe de portar, doi fundasi centrali eliminati, se dau fundasii cap in cap. Le-am spus: ba baieti, ne concentram, ne calificam joi, nu are cum sa ne scoata Guimaraes, valoric nu se compara. Ei sunt de nivelul celor de la Chiajna.

Surprize se intampla, dar in meciurile importante nu sunt surprize. Jucatorii se motiveaza singuri. Noi ne-am calificat pe valoarea jucatorilor pana acum in Europa League.

Noi nu ne batem cu CFR, noi ne batem cu Botosani. Botosani e adversara noastra in momentul asta ca sa intram in playoff. In rest, ne-am luat banii, sa ne luam 15 milioane de euro daca intram in grupe", a spus Gigi Becali la PROX.

FCSB poate sa pice pe ultimul loc in acesta seara, daca Dinamo o bate pe Hermannstadt.