"E rusinos, nu credeam asta atunci cand m-am transferat!" Declaratii dure din vestiarul FCSB. Si-a pus la zid colegii: "Nu jucam nimic!"

FCSB trece printr-o perioada nefasta in acest inceput de sezon.

Ionut Vina a izbucnit dupa meciul pierdut de FCSB cu 0-4 in fata celor de la Gaz Metan.

Tanarul atacant transferat de la Viitorul in aceasta vara nu s-a mai putut abtine si a spus ca toata vina apartine echipei, lui si colegilor sai. Vina a declarat ca nu se astepta la asa ceva cand a venit la FCSB.

"Nu cred ca mai e vreo concluzie, trebuie sa bagam capul in pamant. Nu jucam nimic, e vina noastra in totalitate, a jucatorilor. Nu suntem concentrati, nu suntem agresivi, nu avem niciun automatism, in concluzie: rezultatul rusinos a venit. Nu ma gandeam la asta atunci cand am semnat, in niciun caz. E o situatie... nu am cuvinte sa exprim. Nu avem ce sa facem, mergem inainte, asteptam pauza.

Antrenorul nu este de vina, e greu sa isi implementeze filosofia in doua zile. A noastra e vina, noi intram in teren", a spus Ionut Vina la finalul partidei cu Medias.

FCSB a ajuns pe locul 13 in Liga 1, cu doar 4 puncte dupa 7 etape.