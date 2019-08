Edi Iordanescu a refuzat FCSB, apoi a UMILIT-O: "Aici am libertate totala!" Reactie dupa victoria cu 4-0 a lui Gaz Metan

Edi Iordanescu a fost tinta principala a FCSB in aceasta vara. Edi Iordanescu i-a cerut libertate totala lui Becali, iar cei doi nu s-au inteles.

Edi Iordanescu a revenit pe banca celor de la Gaz Metan, iar echipa din Medias a facut scor cu FCSB: 4-0! Iordanescu Jr. putea ajunge la FCSB in aceasta vara, insa nu s-a inteles cu Becali. A preferat libertatatea deplina de la Medias, iar acum poate sa duca echipa in playoff.

"E o seara frumoasa, chiar minunata as putea sa ii spun, cu o victorie categorica. Candideaza la cel mai frumos joc al campionatului, pentru ca au fost foarte multe situatii. Si FCSB a avut situatii.

A fost o provocare, pentru ca e mai usor cand reusesti sa anticipezi un prim 11. Ce a fost important e ca am reusit sa punem in practica multe lucruri pe care le antrenam. Este meritul baietilor. Eu sunt un antrenor mandru, fericit.

Vrem sa realizam ceea ce ne-am propus, adica sa intram in play-off pentru prima oara in istoria clubului. Avem baieti minunati si azi au aratat fotbal total in multe momente”, a spus Edi Iordanescu.



Iordanescu, despre oferta FCSB: "Aici am libertate totala!"



"Le multumesc pentru interes, dar eu am drumul meu aici. Eu sunt definit ca principii si valori si pot performa intr-un anumit mediu si cu anumite conditii. Aici presedintele imi acorda libertate totala. E o seara prea frumoasa ca sa vorbim despre mine. Trebuie sa vorbim de baieti. Trebuie sa fim realisti ca atunci cand aveam 1-0 le-am permis FCSB-ului, dar asta si pentru ca baietii se simt puternici. Cred cu tarie ca putem sa fim una dintre cele sase echipe la final de campionat.

Au apelat la acest sistem de rotatie la echipa. Sunt sigur ca moralul celor care sunt acasa nu este la fel de sifonat. Eu le tin pumnii, pentru ca avem nevoie de puncte in Europa", a mai spus Iordanescu jr.

Gaz Metan e pe locul 3 in Liga 1, cu 15 puncte, doua in urma liderului CFR Cluj.