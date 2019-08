EXCLUSIV! Gigi Becali are un nou OBIECTIV cu FCSB! "Asta trebuie sa facem, asta ne intereseaza" Planul patronului pentru actualul sezon

FCSB e pe penultimul loc in Liga 1!

Dupa 0-4 cu Gaz Metan Medias, FCSB a acumulat 5 infrageri consecutive in campionat si are doar 4 puncte in acest inceput de sezon.

In ciuda situatiei critice, Gigi Becali crede inca in faptul ca FCSB poate lua titlul in acest sezon. Strategia patronului e simpla: sa castige cu Botosani, echipa aflata acum pe locul 6, cel care asigura prezenta in play-off, iar mai apoi, ajunsa in aceasta etapa a campionatului, FCSB sa invinga CFR-ul, echipa pe care o vede lider si in acest sezon.

"Trebuie sa o batem pe Botosani in meci direct si apoi sa mai gastigi un meci in locul lui Botosani. Pe noi ne intereseaza play-off-ul acum. Primul obiectiv este prinderea play-off-ului. Mai ai sansa sa-i bati pe CFR in meci direct de doua ori si esti campion", a spus Gigi Becali la PRO X.