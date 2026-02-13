Planul nebun al lui Tottenham: echipa și-a găsit antrenor, dar are altă problemă

Planul nebun al lui Tottenham: echipa și-a găsit antrenor, dar are altă problemă
Tottenham Thomas Frank Mauricio Pochettino radu dragusin
Conducerea lui Tottenham și-a pierdut răbdarea cu Thomas Frank și l-a concediat cu 12 etape înainte de finalul sezonului, în contextul în care echipa a ajuns aproape de zona retrogradabilă din Premier League.

Înainte de startul sezonului, ambițiile clubului londonez erau cu totul altele. Tottenham și-a propus accederea în cupele europene, după ce în stagiunea precedentă a încheiat pe ultimul loc care asigura salvarea de la retrogradare.

Planul nebun al lui Tottenham pentru banca tehnică

Mauricio Pochettino (53 de ani), fost antrenor la Tottenham, în prezent selecționerul Statelor Unite ale Americii, este prima opțiune pentru banca tehnică a londonezilor, doar că acesta ar putea prelua echipa abia din sezonul următor, deoarece va deveni liber de contract după Campionatul Mondial din această vară.

De altfel, sud-americanul a fost întrebat dacă ar fi interesat de o revenire la Tottenham, iar răspunsul său a fost afirmativ. 

Până atunci, Tottenham va trebui să găsească o soluție pentru ultimele etape din acest sezon, iar conducerea are deja o listă cu trei nume, scrie The Sun: Jurgen Klinsmann (61 de ani), Harry Redknapp (78 de ani), Robbie Keane (45 de ani).

Primul este liber de contract de aproape doi ani. A fost ultima oară selecționerul Coreei de Sud, în perioada 2023-2024, și ar părea cea mai plauzibilă variantă dintre cele expuse de presa britanică. Redknapp nu a mai antrenat din 2017, iar Robbie Keane este antrenor la Ferencvaros de mai bine de un an.

Thomas Frank a rezistat 38 de meciuri pe banca londonezilor și a înregistrat o medie de 1,29 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Thomas Frank o lasă pe Tottenham pe locul 16

Înfrângerea cu Newcastle, scor 1-2, i-a fost fatală lui Thomas Frank. În urma acestui rezultat, londonezii au ajuns pe locul 16, cu 29 de puncte, la cinci distanță de primul loc retrogradabil, ocupat de rivala West Ham.

În următoarea etapă din Premier League, echipa lui Radu Drăgușin va juca pe teren propriu cu rivala Arsenal.

