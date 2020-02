Surpriza pentru FCSB inainte de derby! Ultrasii "ros-albastrilor" au venit la antrenamentul echipei! Atmosfera incendiara facuta de suporteri

Galeria a cantat impreuna cu jucatorii la baza din Berceni.

Peluza Nord si Peluza Ros-Albastra au venit la antrenamentul celor de la FCSB, anunta fanatik. Galeria, in frunte cu Gheorghe Mustata le-a transmis in mod clar stelistilor ca isi doreste victoria in fata rivalilor de la Dinamo:

"Daca pierdem maine, ne-am nenorocit. Vreau sa va dati viata pe teren! Noi facem eforturi, muncim din greu. Anul asta luam campionatul. Daca noi facem eforturi ca sa fie bine, atunci vrem sa-i batem pe astia. Nu mai vrem nimic altceva, e tot ce ne intereseaza! Daca-i batem, luam campionatul! Vom merge cu voi in toate deplasarile! Vor veni multi oameni la meci. Dati-ne bucurie", a spus Gheorhe Mustata.

Galeria a cantat impreuna cu fotbalistii, iar "ros-albastrii" pot fi siguri ca vor avea parte de o atmosfera fantastica si la meciul de duminica. Fanii FCSB-ului au cumparat toate biletele de la primele doua inele, iar sambata dimineata s-au pus in vanzare tichetele la inelul 3.





