EXCLUSIV Adi Petre va avea un salariu URIAS la FCSB! Pe ce perioada a semnat si cat va castiga pe luna

Atacantul roman va semna azi cu FCSB.

Adrian Petre vine azi in tara pentru a semna contractul cu FCSB. Ajuns in 2017 la Esbjerg de la UTA Arad, romanul in varsta de 22 de ani s-a inteles cu FCSB si va juca pentru ros-albastri pentru urmatorul sezon si jumatate. Conform surselor www.sport.ro, Petre va incasa pentru inceput 15.000 de euro lunar, devenind astfel unul dintre cei mai bine platiti fotbalisti ai FCSB.

Gnohere, Florin Tanase, Florinel Coman si Dennis Man sunt printre cei mai bine platiti jucatori de catre Gigi Becali, cu sume cuprinse intre 15.000 si 20.000 de euro pe luna.

Adi Petre, care a marcat 29 de goluri in 85 de meciuri pentru danezi, a mai fost dorit si in vara de FCSB, dupa Campionatul European U21, dar oficialii lui Esbjerg si-au dorit 3 milioane de euro, o suma mult prea mare fata de planurile ros-albastrilor. Potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com, Petre este cotat la 1.3 milioane de euro.