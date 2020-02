A rezolvat toate problemele lui Vintila? Cum ar putea arata FCSB cu Adi Petre in echipa si cand ar putea sa debuteze pentru vicecampioana Romaniei

Cum ar putea arata FCSB cu Adi Petre in echipa.

FCSB l-a transferat pe Adrian Petre Chiar inainte de meciul cu Dinamo. Cu acest transfer ros-albastrii ar putea sa isi rezolve problemele din atac, acolo unde in ultima perioada au jucat vara un atacant veritabil. Vintila a folosit un trident ofensiv format din Florinel Coman, Florin Tanase si Dennis Man. Becali va plati un milion de euro pentru Adrian Petre si va deveni solutia numarul 1 pentru postul de atacant. Cel mai probabil, Petre va fi aruncat in lupta pentru meciurile pe care FCSB le va disputa in play-off.



Cum ar putea arata FCSB in urmatoarele meciuri: Balgradean - Cretu, Cristea (Miron), Planic, Soiledis (Pantiru) - Morutan (Olaru), Filip (Nedelcu), Tanase - Man, Adrian Petre, Florinel Coman