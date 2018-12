Hagi recunoaste ca discuta plecarea lui Ianis si anunta cand s-ar putea face transferul! "Regele", fericit dupa 4-1 cu Dinamo: "M-a surprins si pe mine cat de bine au jucat"

Viitorul 4-1 Dinamo. Echipa lui Gica Hagi obtine prima sa victorie pe teren propriu in fata "cainilor". Ianis Hagi a marcat o dubla, tabela a fost completata de Achim si Dragus.

"E o victorie mare contra unui adversar de traditie, pe care il respectam mult. Cand obtii asemenea victorii, jucatorii capata incredere. Si baietii, si noi, antrenorii. Aceste victorii inseamna ca noi facem ceva bine aici.

Viitorul a produs fotbal, a jucat, de aia au venit toate aceste situatii de gol. M-au surprins si pe mine cat de bine au jucat.

Nu are rost sa vorbim acum de plecarea lui Ianis. E curtat, oferte incep sa vina. Sunt discutii, dar nimic concret. Noi ne gandim la ultimele meciuri acum, vrem sa fim fericiti de sarbatori. Vom discuta dupa, vom vedea daca suntem pregatiti sa il lasam sa plece. Noi nu trebuie sa ne slabim, trebuie sa ne intarim.

Ianis a facut ce trebuie astazi, a facut niste lucruri foarte bune. E foarte bine ca Mircea Rednic ii da si el sfaturi, el trebuie sa asculte cu ambele urechi.



Noi am crezut in Ianis, am crezut ca poate deveni un jucator mare. A crescut de la meci la meci, ne bucuram ca ne ajuta sa facem lucrurile foarte bine. El are doar 20 de ani, inca are lucruri de facut, e in proces de dezvoltare", a spus Gica Hagi dupa victoria cu Dinamo.