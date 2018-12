"Sunt unii aici care arata ca nu merita sa joace". Rednic a pus tunurile pe jucatorii sai, Dinamo e la un punct de retrogradare!

Dinamo a pierdut cu 4-1 pe terenul Viitorului.

Viitorul s-a impus cu scorul de 4-1 pe teren propriu contra lui Dinamo, cu golurile inscrise de Ianis Hagi (2), Dragus si Achim.

Rednic a pus din nou tunurile pe fotbalistii lui dupa ce Dinamo a ajuns la un punct de retrogradare.

"Atat Montini, cat si Atmane au lasat o impresie buna fata de altii care sunt de 7 luni pe aici. Sunt multumit de ei, nu vreau acum nici sa risc cu cei noi. Nu sunt ok din punct de vedere fizic. Sunt suparat pe cei care sunt aici in lot. Li se ofera sansa si nu iti arata ca merita sansa sa joace. Toti au inceput titulari, unii au demonstrat ca pot sa ramana. Sunt cativa care, atunci cand ai nevoie de ei, fac greseli mari. Trebuie sa avem rabdare, dar in situatia noastra e greu sa mai ai rabdare. Noi avem tot jucatori care jucau prin liga a 2-a. Au calitate, dar e nevoie de timp. Trebuie sa ai jucatori cu experienta ca sa creasca", a declarat Mircea Rednic dupa infrangerea din aceasta seara.



"Ianis poate sa fie mai barbat"



"Ianis e un jucator cu calitate, progreseaza, creste, de-aia e in nationala. Poate sa fie mai barbat in unele faze. Nu inteleg de ce s-a dat al doilea galben. Olteanu a alunecat, s-a tavalit de am crezut ca i-a rupt piciorul. Trebuie sa-si vada mai mult de joc cateodata. Nistor nu e refacut si nu avea rost sa risc. E la limita accidentarea lui, nu simte nimic, dar nici nu e 100%", a spus antrenorul lui Dinamo.

Este pentru prima data cand VIitorul castiga pe teren propriu in fata lui Dinamo.