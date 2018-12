Reactia lui Florin Andone dupa primul gol in Premier League, la primiul meci ca titular la Brighton. Promisiunea facuta fanilor

Andone a adus victoria pentru Brighton.

Brighton a castigat partida cu Huddersfield cu scorul de 2-1, iar golul victoriei pentru micuta echipa din Premier League a fost inscris de Florin Andone.

Fostul fotbalist de la Deportivo si Cordoba a marcat in minutul 69 cu o lovitura de cap bine plasata.

"Sunt foarte fericit si ii multumesc antrenorului pentru sansa acordata. Victoria e cel mai important lucru. Cand am semnat pentru ehipa asta, am asteptat pentru mult timp o sansa ca asta si acum sunt extrem de fericit. E chiar perfect! Am marcat si primul gol! Vreau sa imbunatatesc jocul si sa mai marchez in viitor", a declarat Andone dupa meci.

A fost pentru prima data in istoria lui Brighton cand castiga un meci de Premier League dupa ce a fost condusa.

Formatia lui Andone ocupa locul 11 in Anglia dupa aceasta victorie din deplasare.