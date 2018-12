"SUNT ABIA LA MICUL DEJUN". Ianis Hagi a facut un meci perfect cu Dinamo, a dat doua goluri si a vorbit apoi despre ce urmeaza pentru el! Sevilla il vrea!

Viitorul s-a impus la scor in fata lui Dinamo.

Ianis Hagi a fost omul meciului in partida castigata de Viitorul in fata celor de la Dinamo cu scorul de 4-1. Decarul celor de la Viitorul a inscris o dubla si a fost la un pas de hattrick, dar l-a lasat pe Matan sa execute lovitura de pedeapsa din prelungirile partidei.

"Cum am promis la conferinta, am promis spectacol si eram sigur ca intre noi si Dinamo o sa fie spectacol. Pana acum nu am reusit sa castigam cu ei acasa, dar acum am castigat in sfarsit. Sezonul acesta am facut mai multe puncte in deplasare decat acasa si era important sa castigam meciul asta", a spus Ianis Hagi dupa meci.

Obiectivul Viitorului, intrarea matematica in playoff



"Luam fiecare meci in parte pentru ca asta e important, trebuie sa fim in playoff. Mai sunt cateva meciuri pana la vacanta si vrem sa avem cat mai multe puncte. Acesta este obiectivul nostru, intrarea matematica in playoff. Sunt fericit ca am luat cea mai buna decizie in cariera, sa ma intorc acasa. Am venit acasa ca aici oamenii ma sustin si am venit acasa, iar pana acum e bine. Sunt intr-o forma buna si sunt motivat zilnic de goluri pe care le inscriu si pasele oferite colegilor", a spus Ianis dupa victoria cu Dinamo.

"Sunt doar la micul dejun"



"Sunt abia la micul dejun! Sunt fericit ca joc fotbal la Viitorul, incerc sa progresez zilnic cu ei si sa ajungem cat mai sus in clasament. Orice jucator tanar vrea sa faca pasul urmator la un nivel cat mai inalt, dar nu stiu cand o sa fie. Sunt fericit ca joc fotbal si asta imi doresc acum. Am vrut sa-l las pe Vana sa bata el, dar a venit Matan si a zis ca nu a inscris in sezonul asta. Cine are nevoie mai mare de gol, acela bate. Puteam sa am primul meu hattrick din cariera, dar am o cariera lunga si am timp sa inscriu de 3 ori", a incheiat fotbalistul care a debutat la nationala in dubla cu Lituania si Muntenegru.

Viitorul a urcat pe locul 2 in campionat dupa aceasta victorie, dar are un meci in plus fata de FCSB, formatia de pe 3. Echipa lui Nicolae Dica joaca maine cu Gaz Metan Medias la Pitesti.