Gigi Becali, atac devastator la Liviu Dragnea, de Ziua Nationala: "E cel mai mare gangster al Romaniei! Ii permitem sa distruga o tara"

Gigi Becali a lansat un atac total neasteptat la adresa lui Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor. Patronul FCSB spune ca Dragnea este "un gangster".

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Gigi Becali a lansat o tirada fara precedent la adresa sefului PSD, Liviu Dragnea. In contextul tensiunilor politice ai a zvonurilor despre o Ordonanta de Urgenta pentru Amnistie si Gratiere, care l-ar scapa de dosare pe Dragnea, Becali spune ca seful PSD este "marele gangster al Romaniei".

"In an Centenar sa nu spunem adevarul? In an Centenar trebuie sa-l spunem! Si stiti care este adevarul?1 Adevarul este ca noi din punct de vedere al nivelului de trai suntem ultima tara din Europa! Adevarul este ca tot timpul avem probleme cu UE si ne atentioneaza despre lucrurile pe care le facem cu justitia.



Daca vorbim de Centenar, noi, la ora asta, Tara Romaneasca este acaparata de mafie. Cu cel mai mare gangster in fruntea ei! Marele gangster Dragnea Liviu! Si noi sarbatorim si ii permitem unui gangster sa distruga o tara in Centenar. Inseamna ca suntem niste gaini si nu mai vrem sa fim noi demni!

Care demnitate? Daca suntem ultimii in Europa la toate? Care e demnitatea? Daca noi avem un gangster pe care nimeni nu poate sa-l dea jos din statul roman si distruge tara. Pe omul acesta chiar nu poate nimeni sa-l opreasca", a spus Gigi Becali la Romania TV.