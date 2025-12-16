Arbitrul georgian Giorgi Kruashvili va conduce meciul dintre AEK Atena şi Universitatea Craiova, care va avea loc joi, de la ora 22:00, în capitala Greciei, în ultima etapă a competiţiei de fotbal Conference League, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi au fost delegaţi Levan Varamishvili şi Giorgi Elikashvili, iar al patrulea oficial va fi Giorgi Avazashvili.

Arbitru video a fost nominalizat germanul Soeren Storks, iar georgianul Aleko Apţiauri va fi arbitru asistent video.

Giorgi Kruashvili a arbitrat-o și pe FCSB



AEK ocupă locul 4 după cinci etape, cu 10 puncte, iar Universitatea se află pe 23, cu 7 puncte.

Universitatea are nevoie de un rezultat favorabil pentru a rămâne în primele 24 de echipe, care continuă competiţia.

Kruashvili a arbitrat meciul FCSB - Viking Stavanger 1-2, din 18 august 2022, în prima manşă a play-off-ului Europa Conference League, informează Agerpres.

Clasamentul din Conference League

