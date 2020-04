"I-a dat cu ghipsul in cap!" Gigi Becali, lovit de un impresar intr-un hotel din Bucuresti! Evenimentele incredibile despre care nu s-a stiut nimic

In urma cu ceva timp, Gigi Becali a suferit un incident inedit.

Dragos Anghel a dezvaluit o poveste despre prietenul sau Gigi Becali. Dragos este fiul lui Vasile Anghel, fost presedinte la Dinamo in anii 80.

In anii 200, Becali a avut un incident cu Malonga Parfait, prezetatorul unei emisiuni denumita "Fotbal la Maxx". Acesta il ironizase pe patronul FCSB, iar reactia a fost una violenta. Dragos Anghel povesteste cele intamplate deoarece se afla la acel eveniment.

"Venim cu Mercedesul, intram in curtea aia mica de la Dinamo si Gigi era la volan. Urma sa intram la tribuna oficiala, eu nu il stiam pe Malonga Parfait asta si n-am apucat sa-l vad in parcare. Gigi intra pe prima banda, opreste masina, imi spune: <<Dragos, trage tu masina, ca am treaba.>> si sare din masina. Eu nu am inteles ce face, apoi vad imbulzeala acolo. Cand ajung sa vad ce se intampla, Gigi sa-l ia la palme pe ala, daca nu l-a si palmuit. L-am luat pe Gigi in brate, sa-l mai potolesc si il iau sa intram. Dupa ce intram la oficiala, se invarte stanga dreapta, face o manevra, si o data fuge de langa mine in curte. Iar s-a luat de ala, i-a dat o palma, iar am fugit dupa el sa il iau.", a declarat Dragos Anghel pentru GSP.

Anghel a recunoscut si altercatia dintre Gigi si fostul impresar Dumitru Tudor. Totul s-a petrecut in curtea hotelului "Nord". "I-a dat cu ghipsul in cap pe la spate, avea mana in ghips si i-a dat cu ea in cap."

"Am fost foarte buni prieteni din adolescenta. Zi de zi am stat impreuna.", a mai adaugat Anghel.