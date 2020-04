Gigi Becali ar putea fi salvatorul Ligii 1?! Presedintele unui club din play-off, pregatit sa ii ceara ajutorul patronului FCSB 

Gigi Becali a afirmat recent ca este dispus sa doneze 10 milioane de euro pentru a ajuta Romania, in lupta cu pandemia de coronavirus.

Presedintele lui Gaz Metan Medias, Ioan Marginean a venit cu o solutie prin care campionatul se poate relua mai repede, cu ajutorul lui Gigi Becali. Acesta i-ar fi sugerat patronului FCSB sa ajute toate echipele din Liga 1 cu testele de coronavirus.

"As vrea sa ne autocarantinam timp de 14 zile la stadion, problema e ca nu avem teste rapide. Am vazut ca Gigi Becali vrea sa doneze 10 milioane de euro. Eu as vrea sa ii propun sa cumpere teste pentru coronavirus tuturor echipelor din Liga 1.

E o situatie nemaintalnita pana acum. Am hotel, 4 terenuri si 7 vestiare, am la dispozitie tot ce imi trebuie. FCSB, Craiova, Dinamo, Astra si Voluntari pot indeplini criteriile de autocarantinare", a declarat Ioan Marginean pentru ProSport.