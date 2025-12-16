Brendan Rodgers, fostul antrenor al echipelor Liverpool şi Celtic Glasgow, a fost numit la conducerea tehnică a formaţiei Al-Qadsiah (Arabia Saudită).

Tehnicianul nord-irlandez, în vârstă de 52 de ani, soseşte în Orientul Mijlociu cu o vastă experienţă după ce a adunat peste 300 de meciuri în Premier League şi şi-a câştigat o reputaţie pentru stilul său de fotbal bazat pe posesie şi atac.

Potrivit informațiilor din zona arabă, salariul lui Rodgers va fi în jur de 3 milioane de dolari pe sezon.



Al-Qadsiah, locul 5 în Saudi Pro League, are ambiții tot mai mari

Numirea lui Brendan Rodgers reprezintă o mişcare despre care clubul Al-Qadsiah - la care evoluează fostul căpitan al lui Real Madrid, Nacho Fernandez - afirmă că subliniază ambițiile sale tot mai mari.

Rodgers s-a clasat pe locul 2 în Premier League cu Liverpool, în 2014, cu un număr record de 101 goluri, şi a condus-o pe Leicester City la primul său triumf în Cupa Angliei, în 2021, înainte de a câştigat 11 trofee majore în două perioade distincte la Celtic. El s-a despărţit de campioana Scoţiei, în luna octombrie, după ce a condus-o la câştigarea a două titluri consecutive.

"Filosofia sa se potriveşte perfect cu strategia noastră. Moşteneşte o echipă talentată şi dornică de succes", a declarat Carlos Anton, directorul sportiv al echipei Al-Qadsiah, potrivit Agerpres.

Al-Qadsiah, care continuă să investească masiv în proiectul său sportiv, ocupă locul cinci în clasamentul Saudi Pro League.

